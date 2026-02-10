Slušaj vest

Suđenje protiv Srbina Roberta S. (32) završeno je u ponedeljak. "Zgodni Robert" je osuđen na tri godine i devet meseci zatvora nakon četiri dana saslušanja zbog svoje uloge u spektakularnoj pljački 2022. godine. Međutim, gde je više od milion evra ukradenih od firme za transport novca i dalje je misterija.

Slučaj je privukao pažnju ne samo nemačke već i svetske javnosti. U jesen 2022. godine, 1,25 miliona evra nestalo je iz firme u Štutgartu.

Počinilac je brzo identifikovan kao Mirnesa S. (45), poznata kao Miki, poreklom iz BiH, bivša radnica firme. Međutim, dugo nije bilo jasno ko joj je pomogao, a onda je u centar istrage došao Robert.

Suđenje Robertu počelo u januaru

Suđenje Robertu počelo je sredinom januara 2026. godine, a tužilaštvo ga je optužilo za zaveru radi krađe. On je navodno većinu plena zadržao za sebe.

1/17 Vidi galeriju Mirnesa S. Foto: Instagram, Privatna Arhiva

Na prvom danu suđenja, optuženi je tvrdio da je nevin, rekavši da je bio samo vozač. Rekao je da mu je obećano 10.000 evra, ali da nikada nije dobio novac. Krivicu je svalio na svoju bivšu partnerku. Međutim, sud u to nije poverovao, a cela priča izgleda kao dobar triler film.

Mirnesa S. je upoznala zgodnog Srbina, koji je oko 13 godina mlađi od nje, na rođendanskoj zabavi u oktobru 2022. godine. U to vreme radila je za firmu za transport novca u Štutgartu, Prosegur i, prema njenoj priči, zaljubila se u njega.

Mirnesa je rekla da ju je Robert ubedio da ukrade pare

Na sudu je Mirnesa svedočila da ju je Robert ubedio da ukrade novac, pa je tako 14. oktobra 2022. godine sa sobom na posao ponela sportsku torbu. Dok su kolege bile na pazi, spakovala je svežnjeve novčanica u kartonsku kutiju, a kasnije u torbu. Ukupno je ukrala 1,25 miliona evra, čija je težina bila oko 12 kilograma.

Snimak sa nadzorne kamere brzo je identifikovao ženu, ali je ona nestala.

"Njih dvoje su pobegli sa plenom, prvo u Beč, a onda u Sloveniju i Hrvatsku i najzad, u Srbiju", rekao je dr Timur Lutulin, portparol suda u Štutgratu, za Bild.

Prema Mirnesinim rečima, navodno velika ljubav ubrzo je počela da bledi. Iz straha, ona je zatim pobegla u Crnu Goru. Kada je saznala da je za njom raspisana međunarodna poternica, predala se vlastima u Nemačkoj.

1/15 Vidi galeriju Fatalna Miki, Mirnesa S. Foto: Printscreen Instagram

U leto 2023. godine, Mirnesa S. je osuđena na tri godine zatvora. Kaznu je odslužila u zatvoru Švebiš Gmind i puštena ranije na slobodu.

Još jedan saučesnik dobio je uslovnu kaznu. Oboje tvrde da su videli samo nekoliko desetina hiljada evra od ogromne milionske krađe.

Bio je u bekstvu do leta 2025.

Većina plena ni danas nije pronađena. Robert S. bio je u bekstvu sve do leta 2025. godine, kada je uhvaćen tokom granične kontrole između Grčke i Severne Makedonije.

Tokom suđenja, Robert je optužio svoju bivšu devojku da je lagala.

"Ona je dobra glumica", rekao je on.