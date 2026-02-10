Slušaj vest

Predsednik Francuske Emanuel Makron upozorio je evropske lidere da „pretnje“ i "zastrašivanja" Sjedinjenih Američkih Država nisu završile i da će Evropa biti potisnuta ako ne uvede "evropsku preferenciju" (prednost za evropske kompanije) u strateškim sektorima kako bi se suprotstavila američkoj i kineskoj konkurenciji.

U intervjuu objavljenom u više evropskih novina, uključujući Mond, Ekonomist i Zidojče cajtung, Makron je upozorio na „oblik kukavičkog olakšanja“ među evropskim liderima „po završetku kriznog vrhunca“ sa Donaldom Trampom:

„Postoje pretnje i zastrašivanja. A onda, iznenada, Vašington popušta. I misli se da je kraj. Ali ne verujte ni sekunde. Svakog dana postoje nove pretnje u farmaciji, digitalnom sektoru...“

Postoji očigledna agresija

On je istakao da kada postoji „očigledna agresija“, Evropa ne sme da se povija ili traži kompromis:

"Pokušali smo ovu strategiju mesecima, nije dala rezultate. Ali što je još važnije, strateški vodi Evropu ka povećanoj zavisnosti."

Makron je pozvao EU da unapredi jedinstveno tržište kroz "pojednostavljenje" i "produbljivanje" integracije, kao i diversifikaciju (širenje) trgovinskih partnera, uz istovremenu zaštitu industrije bez striktno protekcionističkog pristupa.

On je naglasio potrebu za „evropskom preferencijom“ u strateškim sektorima kao što su zelene tehnologije, hemija, čelik, automobilska industrija i odbrana:

"Ako ne zaštitimo ove sektore, Evropljani će biti potisnuti."

Potrebno je 1,2 biliona evra godišnje

Predsednik Francuske je ponovo pokrenuo ideju o zajedničkom evropskom zaduživanju, poznatu kao euroobveznice, koja bi finansirala strateške projekte budućnosti. On procenjuje da EU godišnje treba oko 1,2 biliona evra za ulaganja u zelene i digitalne tehnologije, odbranu i bezbednost.