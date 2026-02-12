Slušaj vest

U Nemačkoj sutra počinje Minhenska bezbednosna konferencija koja će trajati tri dana.

Frenk Gardner, stručnjak BBC za pitanja bezbednosti analizirao je "kako Trampov svetski poredak utiče na Evropu uoči ključne konferencije o odbrani".

Analizu prenosimo u celini.

Prekorio je Evropu zbog njene politike o migraciji i slobodi govora i rekao da je najveća pretnja sa kojom se kontinent suočava dolazi iznutra.

Publika je bila vidno zbunjena.

U međuvremenu, Trampova Bela kuća je preokrenula čitav svet naglavačke.

I saveznicima i neprijateljima podjednako su uvedene kaznene carine, američki vojnici drsko su upali u Venecuelu i zarobile predsednika Nikolasa Madura, Vašington je u neujednačenoj potrazi za mirom u Ukrajini pod uslovima koji odgovaraju Moskvi, a u vazduhu lebdi i bizarni zahtev da Kanada postane „51. država" SAD.

Ovogodišnja konferencija još jednom deluje kao da će biti odlučujuća.

Američku delegaciju predvodi državni sekretar i savetnik za nacionalnu bezbednost Marko Rubio, dok je pozvano više od 50 drugih svetskih lidera.

Održava se u trenutku kad evropska bezbednost izgleda sve neizvesnije.

Najnovija američka Strategija nacionalne bezbednosti, objavljena krajem prošle godine, pozvala je Evropu da „stane na vlastite noge" i „preuzme odgovornost za sopstvenu bezbednost", i tako potpirila strahove da su SAD sve manje spremne da služe kao oslonac evropske odbrane.

Ali kriza oko Grenlanda bila je ta koja je istinski počupala tkanje čitave transatlantske alijanse Amerike i Evrope.

Donald Tramp je izjavio u brojnim prilikama da „mora da poseduje" Grenland zbog Amerike i globalne bezbednosti, a neko vreme nije isključivao čak ni upotrebu sile.

Grenland je samoupravna teritorija koja pripada Kraljevini Danskoj, tako da nije iznenadilo kad je danski premijer izjavio da bi nasilno američko preuzimanje označilo kraj NATO alijanse koja je služila kao oslonac evropske sigurnosti poslednjih 77 godina.

Kriza oko Grenlanda za sada je izbegnuta, Bela kuća ima druge prioritete.

Ipak, ostavlja da neugodno pitanje visi nad Minhenskom bezbednosnom konferencijom: da li su bezbednosne veze Evrope i Amerike nepopravljivo raskinute?

One se jesu promenile, tu nema nikakve dileme, ali se nisu raspale.

Aleks Janger, koji je bio šef britanske tajne obaveštajne službe MI6 od 2014. do 2000. godine, kaže za BBC da iako se transatlantska alijansa neće vratiti na ono što je bila, ona nije srušena.

„I dalje ćemo imati ogromne koristi od naših bezbednosnih, vojnih i obaveštajnih odnosa sa Amerikom", kaže on.

Janger veruje, baš kao i mnogi drugi, da je Tramp bio u pravu kad je zahtevao da Evropa preuzme na sebe više tereta vlastite odbrane.

„Imate kontinent od 500 miliona ljudi (Evropa), koji traži od kontinenta od 300 miliona ljudi (Amerika) da izađe na kraj sa kontinentom od 140 miliona ljudi (Rusija).

„Te stvari su potpuno pogrešno postavljene. I zato verujem da Evropa treba da preuzme veću odgovornost za vlastitu odbranu", rekao je Janger.

Ova neravnoteža, u kojoj američki poreski obveznik decenijama praktično subvencioniše potrebe evropske odbrane, najveći je razlog za ozlojeđenost Trampove Bele Kuće prema Evropi.

Ali podele u transatlantskoj alijansi idu mnogo dalje od broja vojnika i iritacije onim zemljama u NATO koje, poput Španije, ne ispunjavanju ni minimum od dva odsto bruto društvenog proizvoda (BDP) potrošnje na odbranu.

Rusija trenutno troši više od sedam odsto BDP-a na odbranu, dok je Velika Britanija nešto ispod 2,5 odsto.

Po pitanju trgovine, migracije i slobode govora, Trampov tim ima značajno drugačije stavove od Evrope.

U međuvremenu, evropske vlade su uznemirene odnosom Trampa sa ruskim liderom Vladimirom Putinom i njegovom sklonošću da okrivi Ukrajinu zato što je Rusija izvršila invaziju na nju.

Organizatori Minhenske bezbednosne konferencije objavili su izveštaj pred događaj u kojem Tobijas Bunde, direktor za istraživanja i politiku, ističe da je sada došlo do suštinskog razilaženja s američkom posleratnom strategijom.

Ova strategija, tvrdi on, umnogome se oslanjala na tri stuba: vera u korist od multilateralnih institucija, ekonomske integracije i stav da demokratija i ljudska prava nisu samo vrednosti, već strateške prednosti.

„Pod Trampovom administracijom, sva tri ova stuba su oslabljena ili otvoreno dovedena u pitanje", kaže Bunde.

"Iznenađujući poziv na buđenje za Evropu"

Veći deo načina razmišljanja Trampove Bele kuće može se pronaći u američkoj Strategiji nacionalne bezbednosti.

Vašingtonski Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS) opisuje ovaj dokument kao „stvaran, bolan, šokantan poziv na buđenje za Evropu" i „trenutak ogromnog razmimoilaženja između pogleda Evrope na samu sebe i Trampove vizije o Evropi."

Strategija navodi kao prioritet novu politiku podrške grupama koje su neprijateljski nastrojene upravo prema onim evropskim vladama koje bi trebalo da su saveznici Vašingtona.

Ona promoviše „negovanje otpora evropskoj aktuelnoj putanji u okviru evropskih naroda" i kaže da evropska migrantska politika „rizikuje brisanje civilizacije".

Međutim, dokument insistira na tome da „Evropa ostaje strateški i kulturološki značajna za Sjedinjene Američke Države“.

„Reakcija evropske većine na ovu strategiju verovatno je isti onaj užasnuti šok sa kojim je dočekan minhenski govor potpredsednika Džej Di Vensa“ u februaru 2025. godine, kažu iz kaže CSIS-a.

„Trenutno vidimo uspon političkih aktera koji ne obećavaju reformu ili obnovu, ali koji su veoma eksplicitni po pitanju njihove želje da sruše postojeće institucije, i mi njih zovemo rušitelji", kaže Sofi Ajsentraut iz Minhenske bezbednosne konferencije.

"Narvin test"

Ali uključno pitanje u svemu ovome je „da li Član 5 i dalje funkcioniše?".

Član 5 je deo povelje NATO koja predviđa da se napad na jednu zemlju članicu doživljava kao napad na sve.

Od 1949. godine sve do pre godinu uzimano je zdravo za gotovo da ukoliko Sovjetski Savez, ili u poslednje vreme Rusija, izvrše invaziju na neku državu članicu NATO kao što je Litvanija, onda će joj alijanse svom snagom priteći u pomoć. podržana američkom vojnom silom.

Iako zvaničnici NATO insistiraju na tome da je Član 5 i te kako živ i zdrav, Trampova nepredvidljivost u kombinaciji sa prezirom koji njegova administracija gaji prema Evropi neizbežno ga dovodi u pitanje.

To je ono što ja nazivam „Narvinim testom".

Narva je grad u kojem se većinski govori ruski u Estoniji, na reci Narvi, na samoj granici sa Rusijom.

Ako, hipotetički gledano, Rusija pokuša da ga preotme, pod izgovorom, na primer, „da stiže u pomoć ruskim zemljacima", da li bi sadašnja američka administracija pošla da spasi Estoniju?

Isto pitanje može da se primeni i na budući, hipotetički, ruski napad na Suvalki koridor, koji razdvaja Belorusiju od ruske eksklave Kalinjingrada na Baltiku.

Ili, ako ćemo pravo, arktički arhipelag Svalbard pod norveškom upravom, gde Rusija već ima koloniju u Barencburgu.

Imajući u vidu skorašnje teritorijalne ambicije američkog predsednika prema preotimanju Grenlanda od druge članice NATO Danske, niko ne može da predvidi zasigurno kako bi Tramp reagovao.

A to, u vreme kad Rusija vodi pravi rat protiv jedne evropske zemlje u Ukrajini, može da dovede do opasnih grešaka u računici.

Ovogodišnja Minhenska bezbednosna konferencija bi trebalo da pruži neke odgovore o tome kuda se kreće transatlantska alijansa.