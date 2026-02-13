Svi događaji
Od najnovijeg
14:43

Merc proziva Trampa, ali ga ne pominje: MAGA bitka nije bitka Evrope, ne verujemo u carine, već u slobodnu trgovinu

Merc ne štedi reči kada su u pitanju SAD

On je oštro odgovorio na agresivni govor Trampovog potpredsednika Džej Dija Vensa u Minhenu prošle godine, složivši se sa njim da se otvorio jaz između Evrope i Amerike po nekoliko pitanja.

Merc je kazao da "bitka koju vodi MAGA (Make America Great Again - Učinimo Ameriku ponovo velikom) kultura u SAD" nije bitka Evrope i dodao da "sloboda govora prestaje kada se izgovore reči protiv ljudskog dostojanstva i našeg osnovnog zakona".

- Ne verujemo u carine i protekcionizam, već u slobodnu trgovinu. Držimo se klimatskih sporazuma i SZO (Svetske zdravstvene organizacije) jer smo uvereni da se globalni izazovi mogu da se reše samo zajedno - poručio je Merc očigledno misleći na spoljnu politiku američkog predsednika Donalda Trampa.

Američki predsednik Donald Tramp Foto: Evan Vucci/AP, AARON SCHWARTZ / POOL/Consolidated News Photos CNP POO

14:17

Počeo Mercov govor, još oštriji od Išingera: Ovaj svetski poredak više ne postoji

Nemački kancelar Fridrih Merc počinje na početku govora na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji kazao je da ona oduvek bila "seizmograf političke situacije“ i dodao da je godinama dolazio da "učvršćuje odnose sa našim američkim prijateljima".

Ali, on je napomenuo da smo poslednjih godina svedoci "rastućih tenzija i sukoba u svetu", uključujući rusku agresiju na Ukrajinu.

On je kazao da je moto ovogodišnje konferencije pomalo "sumoran", ali da "moramo to reći još oštrijim rečima".

- Ovaj (svetski) poredak više ne postoji. Evropa se upravo vratila s odmora od istorije - kazao je Merc, prenosi izveštač Gardijana iz sale.

Merc je rekao da se sada suočavamo s erom "obeleženom politikom velikih sila", uključujući "nasilni revizionizam" Rusije koji diktira njenu agresiju protiv Ukrajine.

On je takođe naveo da Kina "želi da bude lider u oblikovanju sveta", ali da "sistematski koristi zavisnost drugih (u odnosu na nju) i redefiniše međunarodni poredak u svoju korist".

Nemački kancelar Fridrih Merc na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: Michael Probst/AP, RONALD WITTEK/EPA

Merc je poručio i da je američka pretenzija na globalno liderstvo "osporena, a moguće i izgubljena".

On je kazao da "politika velikih sila" predstavlja "odraz nemirnih, uznemirenih društava u vremenima revolucionarnih promena".

Ali, Merc upozorava da ona takođe testira granice demokratskog sistema jer gura ljude ka "snažnim i lakim odgovorima".

On je rekao i da roba, tehnologija i lanci snabdevanja igraju posebno važnu ulogu u ovom novom svetskom poretku koji tek nastaje.

x02 AP Michael Probst.jpg
Minhenska bezbednosna konferencija Foto: Michael Probst/AP

Nemački kancelar je ocenio da su SAD sada shvatile da treba "stignu u nekim oblastima" Kinu, što "ne usporava ovaj trend, već ga ubrzava".

Merc je poručio da Evropljani moraju da prihvate da je to realnost sa kojom se suočavaju i da se suoče sa njom, umesto da poriču problem.

14:09

Najavni video Minhenske bezbednosne konferencije kao trejler za neki film

13:49

Išinger otvorio konferenciju i rešetao visoke goste otvorenim pitanjima - EU, Amerikance i Kineze, dobio aplauz

Volfgang Išinger, bivši nemački ambasador u SAD i predsedvajući Minhenske bezbednosne konferencije, zvanično je otvorio skup i poručio okupljenima da je "vreme da budemo ozbiljni".

- Ovo nije vreme da ublažavamo reči ili, kako kažu, da okolišamo. Moramo da budemo iskreni u vezi sa našim razlikama, ali trebalo bi da pokušamo da pomognemo u organizovanju konstruktivnog transatlantskog resetovanja, ako je to moguće, ovog vikenda - kazao je Išinger.

On je potom upitao prisutne lidere EU.

- Koje konkretne korake predlažete... osim držanja govora kako biste pomogli u stvaranju Evropske unije koja će biti poštovaniji međunarodni akter i sposobnija da brani našu slobodu, naše vrednosti i naše granice - glasilo je pitanje.

x08 EPA Ronald Wittek.jpg
Volfgang Išinger Foto: RONALD WITTEK/EPA

Išinger je zatim upita pet stalnih članica Saveta bezbednosti UN šta su spremne da urade u vezi sa neširenjem nuklearnog oružja i upitao SAD da li Trampova administracija zaista veruje da su joj potrebni saveznici i partneri" i da li je "zaista spremna da tretira saveznike kao partnere"

Okrećući se Kini, on je upitao delegaciju iz Pekinga, u kojoj prisutan i ministar spoljnih poslova te zemlje Vang Ji, "u kojoj meri će Kina zapravo biti spremna da investira u to da Rusija okonča svoju agresiju i povuče se iz Ukrajine".

On je dobio aplauz u sali za ova direktna pitanja.

13:45

Protest Grinpisa - lutke na naduvavanje Trampa i Putina na trgu u Minhenu

Aktivisti međunarodne ekološke organizacije Grinpis danas su uoči početka Minhenske bezbednosne konferencije (MSC) izveli protestnu akciju i na vrhu građevinskog krana razvili ogroman baner sa u znak protesta zbog zavisnost Evrope od američkog i ruskog tečnog gasa sa natpisom "Oslobodite se tirana".

Na obližnjem trgu Marijenplac aktivisti su postavili džinovske figure na naduvavanje koja prikazuje ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsendika Donalda Trampa kako sede na tankeru za prevoz tečnog gasa.

Protest Grinpisa povodom Minhenske bezbednosne konferencije, lutke na naduvavanje Donalda Trampa i Vladimira Putina, predsednika SAD i Rusije, uz transparent "Oslobodite se tirana" Foto: FARIHA FAROOQUI/EPA, Ebrahim Noroozi/AP

13:42

Stigle Ursula fon der Lajen i Kaja Kalas

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i šefica diplomatije EU Kaja Kalas na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA

13:41

Stigao Zelenski

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski stigao je na Minhensku bezbednosnu konferenciju.

13:38

Sastanak Rubija i šefa kineske kineske diplomatije Vanga Jia u Minhenu

Američki državni sekretar Marko Rubio i šef kineske diplomatije Vang Ji na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: Alex Brandon/Pool AP

13:32

Rubio: Svet se vrlo brzo menja pred našim očima

Američku delegaciju u Minhenu ove godine predvodi državni sekretar Marko Rubio koji je čelnu ulogu preuzeo od potpredsednika Džej Di Vensa, nakon burnog govora na temu odnosa Evrope i SAD koji je zamenik šefa Bele kuće Donalda održao 2025.

Novinarima su Rubija pitali da li će njegove poruke na konferenciji biti pomirljivije nego Vensove.

- Svet se vrlo brzo menja pred našim očima. Živimo u novoj eri geopolitike i biće potreban napor svih nas da na neki način ponovo proučimo kako ona izgleda i kakva će biti naša uloga u njoj - kazao je Rubio.

Marko Rubio Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Pirntscreen Youtube

13:20

Konferenciju otvaraju predsedavajući Išinger i bavarski premijer Zeder, zatim reč uzima nemački kancelar Merc

Minhensku bezbednosnu konferenciju su otvorili domaćini - predsedavajući Volfgang Išinger i bavarski premijer Markus Zeder.

Nakon njihovog kratkog obraćanja reč će uzeti kancelar Fridrih Merc koji će održati govor pod nazivom "Nemačka u Evropi i svetu".