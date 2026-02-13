"OVAJ SVETSKI POREDAK VIŠE NE POSTOJI", SAD MERC PROZIVA REDOM! Na udaru svi - Rusi, Ameri, Kina! Sve burnije u Minhenu, TRAMP I PUTIN "TIRANI" NA TRGU! (FOTO)
U hotelu "Bajerišer hof" danas je počela 62. Minhenska bezbednosna konferencija.
Na trodnevnom skupu od najviše svetske važnosti u ovoj oblasti učestvuje desetine državnika i drugih lidera, a fokus konferencije biće na odnosima EU-SAD, kao i drugim gorućim globalnim pitanjima poput Ukrajine, Pojasa Gaze i Irana.
Ova konferencija bi mogla da odredi i put kojim dalje ide NATO.
Merc proziva Trampa, ali ga ne pominje: MAGA bitka nije bitka Evrope, ne verujemo u carine, već u slobodnu trgovinu
Merc ne štedi reči kada su u pitanju SAD
On je oštro odgovorio na agresivni govor Trampovog potpredsednika Džej Dija Vensa u Minhenu prošle godine, složivši se sa njim da se otvorio jaz između Evrope i Amerike po nekoliko pitanja.
Merc je kazao da "bitka koju vodi MAGA (Make America Great Again - Učinimo Ameriku ponovo velikom) kultura u SAD" nije bitka Evrope i dodao da "sloboda govora prestaje kada se izgovore reči protiv ljudskog dostojanstva i našeg osnovnog zakona".
- Ne verujemo u carine i protekcionizam, već u slobodnu trgovinu. Držimo se klimatskih sporazuma i SZO (Svetske zdravstvene organizacije) jer smo uvereni da se globalni izazovi mogu da se reše samo zajedno - poručio je Merc očigledno misleći na spoljnu politiku američkog predsednika Donalda Trampa.
Počeo Mercov govor, još oštriji od Išingera: Ovaj svetski poredak više ne postoji
Nemački kancelar Fridrih Merc počinje na početku govora na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji kazao je da ona oduvek bila "seizmograf političke situacije“ i dodao da je godinama dolazio da "učvršćuje odnose sa našim američkim prijateljima".
Ali, on je napomenuo da smo poslednjih godina svedoci "rastućih tenzija i sukoba u svetu", uključujući rusku agresiju na Ukrajinu.
On je kazao da je moto ovogodišnje konferencije pomalo "sumoran", ali da "moramo to reći još oštrijim rečima".
- Ovaj (svetski) poredak više ne postoji. Evropa se upravo vratila s odmora od istorije - kazao je Merc, prenosi izveštač Gardijana iz sale.
Merc je rekao da se sada suočavamo s erom "obeleženom politikom velikih sila", uključujući "nasilni revizionizam" Rusije koji diktira njenu agresiju protiv Ukrajine.
On je takođe naveo da Kina "želi da bude lider u oblikovanju sveta", ali da "sistematski koristi zavisnost drugih (u odnosu na nju) i redefiniše međunarodni poredak u svoju korist".
Merc je poručio i da je američka pretenzija na globalno liderstvo "osporena, a moguće i izgubljena".
On je kazao da "politika velikih sila" predstavlja "odraz nemirnih, uznemirenih društava u vremenima revolucionarnih promena".
Ali, Merc upozorava da ona takođe testira granice demokratskog sistema jer gura ljude ka "snažnim i lakim odgovorima".
On je rekao i da roba, tehnologija i lanci snabdevanja igraju posebno važnu ulogu u ovom novom svetskom poretku koji tek nastaje.
Nemački kancelar je ocenio da su SAD sada shvatile da treba "stignu u nekim oblastima" Kinu, što "ne usporava ovaj trend, već ga ubrzava".
Merc je poručio da Evropljani moraju da prihvate da je to realnost sa kojom se suočavaju i da se suoče sa njom, umesto da poriču problem.
Išinger otvorio konferenciju i rešetao visoke goste otvorenim pitanjima - EU, Amerikance i Kineze, dobio aplauz
Volfgang Išinger, bivši nemački ambasador u SAD i predsedvajući Minhenske bezbednosne konferencije, zvanično je otvorio skup i poručio okupljenima da je "vreme da budemo ozbiljni".
- Ovo nije vreme da ublažavamo reči ili, kako kažu, da okolišamo. Moramo da budemo iskreni u vezi sa našim razlikama, ali trebalo bi da pokušamo da pomognemo u organizovanju konstruktivnog transatlantskog resetovanja, ako je to moguće, ovog vikenda - kazao je Išinger.
On je potom upitao prisutne lidere EU.
- Koje konkretne korake predlažete... osim držanja govora kako biste pomogli u stvaranju Evropske unije koja će biti poštovaniji međunarodni akter i sposobnija da brani našu slobodu, naše vrednosti i naše granice - glasilo je pitanje.
Išinger je zatim upita pet stalnih članica Saveta bezbednosti UN šta su spremne da urade u vezi sa neširenjem nuklearnog oružja i upitao SAD da li Trampova administracija zaista veruje da su joj potrebni saveznici i partneri" i da li je "zaista spremna da tretira saveznike kao partnere"
Okrećući se Kini, on je upitao delegaciju iz Pekinga, u kojoj prisutan i ministar spoljnih poslova te zemlje Vang Ji, "u kojoj meri će Kina zapravo biti spremna da investira u to da Rusija okonča svoju agresiju i povuče se iz Ukrajine".
On je dobio aplauz u sali za ova direktna pitanja.
Protest Grinpisa - lutke na naduvavanje Trampa i Putina na trgu u Minhenu
Aktivisti međunarodne ekološke organizacije Grinpis danas su uoči početka Minhenske bezbednosne konferencije (MSC) izveli protestnu akciju i na vrhu građevinskog krana razvili ogroman baner sa u znak protesta zbog zavisnost Evrope od američkog i ruskog tečnog gasa sa natpisom "Oslobodite se tirana".
Na obližnjem trgu Marijenplac aktivisti su postavili džinovske figure na naduvavanje koja prikazuje ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsendika Donalda Trampa kako sede na tankeru za prevoz tečnog gasa.
Stigle Ursula fon der Lajen i Kaja Kalas
Stigao Zelenski
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski stigao je na Minhensku bezbednosnu konferenciju.
Sastanak Rubija i šefa kineske kineske diplomatije Vanga Jia u Minhenu
Rubio: Svet se vrlo brzo menja pred našim očima
Američku delegaciju u Minhenu ove godine predvodi državni sekretar Marko Rubio koji je čelnu ulogu preuzeo od potpredsednika Džej Di Vensa, nakon burnog govora na temu odnosa Evrope i SAD koji je zamenik šefa Bele kuće Donalda održao 2025.
Novinarima su Rubija pitali da li će njegove poruke na konferenciji biti pomirljivije nego Vensove.
- Svet se vrlo brzo menja pred našim očima. Živimo u novoj eri geopolitike i biće potreban napor svih nas da na neki način ponovo proučimo kako ona izgleda i kakva će biti naša uloga u njoj - kazao je Rubio.
Konferenciju otvaraju predsedavajući Išinger i bavarski premijer Zeder, zatim reč uzima nemački kancelar Merc
Minhensku bezbednosnu konferenciju su otvorili domaćini - predsedavajući Volfgang Išinger i bavarski premijer Markus Zeder.
Nakon njihovog kratkog obraćanja reč će uzeti kancelar Fridrih Merc koji će održati govor pod nazivom "Nemačka u Evropi i svetu".