KRVAVI SUKOB U ISTANBULU: Četiri policajca i dvoje građana povređeno u napadu nožem
Šest osoba, od kojih četvoro policajaca, povređeno je danas u napadu nožem u jednom od prigradaskih naselja Istanbula, javljaju turski mediji.
Napadač, C.I. (35), koji je navodno bio pod dejstvom droge, uhapšen je, dok su povređeni prevezeni u bolnicu, prenosi Džumhurijet.
Prema izveštajima, osumnjičeni je prvo vređao policajce u patrolnom vozilu, a potom je izašao iz automobila i nožem napao policajce koji su pokušali da ga savladaju.
U tuču su se uključili i prolaznici, pa je ukupno šest osoba, uključujući dvoje civila, zadobilo povrede.
Jedan od meštana izjavio je da je jedan policajac zadobio ozbiljne povrede, dok je drugome povređena noga.
Istraga o incidentu je u toku.
Kurir.rs/Džumhurijet/Agencije
