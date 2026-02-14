Slušaj vest

Šest osoba, od kojih četvoro policajaca, povređeno je danas u napadu nožem u jednom od prigradaskih naselja Istanbula, javljaju turski mediji.

Napadač, C.I. (35), koji je navodno bio pod dejstvom droge, uhapšen je, dok su povređeni prevezeni u bolnicu, prenosi Džumhurijet.

Prema izveštajima, osumnjičeni je prvo vređao policajce u patrolnom vozilu, a potom je izašao iz automobila i nožem napao policajce koji su pokušali da ga savladaju.

U tuču su se uključili i prolaznici, pa je ukupno šest osoba, uključujući dvoje civila, zadobilo povrede.

Jedan od meštana izjavio je da je jedan policajac zadobio ozbiljne povrede, dok je drugome povređena noga.
Istraga o incidentu je u toku.

Kurir.rs/Džumhurijet/Agencije

