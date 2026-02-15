POSLEDNJI DAN ODRŽAVANJA MINHENSKE BEZBEDNOSNE KONFERENCIJE: Rubio ide u Slovačku, Orbanov protivnik se obraća naciji, 250.000 ljudi na skupu protiv Irana!
Danas je treći i ujedno poslednji dan održavanja Minhenske bezbednosne konferencije na kojoj su glavne teme rat u Ukrajini i garancije za bezbednost Evrope.
Na trodnevnom skupu od najviše svetske važnosti u ovoj oblasti učestvuje desetine državnika i drugih lidera, a fokus konferencije je na odnosima EU-SAD, kao i drugim gorućim globalnim pitanjima poput Ukrajine, Pojasa Gaze i Irana, Kine, Rusije.
Na konferenciji su do sada govorili brojni lideri: Fridrih Merc, Emanuel Makron, Ursula fon der Lajen, Marko Rubio, Volodimir Zelenski i mnogi drugi.
Govor Marka Rubija je ostavio poseban utisak na okupljene jer je ublažio retoriku u odnosu na prošlogodišnji govor i kritički nastup premas EU od strane potpredsednika SAD, Džej Di Vensa.
U Minhenu oko 250.000 ljudi na skupu protiv iranskih vlasti
Oko 250.000 ljudi učestvovalo je u demonstracijama protiv iranske vlade juče u Minhenu, saopštila je nemačka policija, dok su se svetski lideri okupili u blizini na konferenciji o bezbednosti, preneo je Juronjuz.
Promonarhistički demonstranti okupili su se na trgu u Minhenu kako bi protestovali zbog policijske brutalnosti u januaru, u Iranu. Međunarodne organizacije za ljudska prava prenele su da je nekoliko hiljada demonstranta ubijeno u Iranu, tokom tih protesta.
Demonstranti su u Minhenu skandirali slogane podrške Rezi Pahlaviju, prognanom sinu bivšeg šaha Irana, i mahali brojnim zastavama sa horizontalnim zelenim, belim i crvenim prugama ukrašenim lavom i suncem, simbolom monarhije svrgnute 1979. godine.
Pahlavi je danas govorio na Minhenskoj konferenciji o bezbednosti i pozvao američkog predsednika Donalda Trampa da pomogne iranskom narodu.
Lider mađarske opozicije i protivnik Viktora Orbana obraća se danas naciji
Lider mađarske opozicije Peter Mađar obraća se naciji.
Marko Rubio danas u Slovačkoj
Šef američke diplomatije Marko Rubio boravi u poseti Slovačkoj.
Šta se dešavalo juče na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji?
Sve što se dešavalo tokom drugog dana održavanja Minhenske bezbednosne konferencije možete pročitati u našem jučerašnjem blogu KLIKOM OVDE.