8:37

Rusi odgovorili povodom optužbi za smrt Navaljnog

Aleksej Navaljni

8:35

Udarna vest među liderima juče u Minhenu - Aleksej Navaljni otrovan smrtonosnim toksinom

Aleksej Navaljni

8:30

U Minhenu oko 250.000 ljudi na skupu protiv iranskih vlasti

Oko 250.000 ljudi učestvovalo je u demonstracijama protiv iranske vlade juče u Minhenu, saopštila je nemačka policija, dok su se svetski lideri okupili u blizini na konferenciji o bezbednosti, preneo je Juronjuz.

Promonarhistički demonstranti okupili su se na trgu u Minhenu kako bi protestovali zbog policijske brutalnosti u januaru, u Iranu. Međunarodne organizacije za ljudska prava prenele su da je nekoliko hiljada demonstranta ubijeno u Iranu, tokom tih protesta.

Demonstranti su u Minhenu skandirali slogane podrške Rezi Pahlaviju, prognanom sinu bivšeg šaha Irana, i mahali brojnim zastavama sa horizontalnim zelenim, belim i crvenim prugama ukrašenim lavom i suncem, simbolom monarhije svrgnute 1979. godine.

Pahlavi je danas govorio na Minhenskoj konferenciji o bezbednosti i pozvao američkog predsednika Donalda Trampa da pomogne iranskom narodu.

8:29

Lider mađarske opozicije i protivnik Viktora Orbana obraća se danas naciji

Lider mađarske opozicije Peter Mađar obraća se naciji.

Peter Mađar, lider mađarske opozicione stranke Tisa i najveći rival premijera Viktora Orbana Foto: BOGLARKA BODNAR/MTI, CSABA KRIZSAN/MTI, ZOLTAN BALOGH/MTI

8:20

Marko Rubio danas u Slovačkoj

Šef američke diplomatije Marko Rubio boravi u poseti Slovačkoj.

Marko Rubio na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: Michael Probst/AP, RONALD WITTEK/EPA

8:12

Šta se dešavalo juče na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji?

