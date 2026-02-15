Danas je treći i ujedno poslednji dan održavanja Minhenske bezbednosne konferencije na kojoj su glavne teme rat u Ukrajini i garancije za bezbednost Evrope.

Na trodnevnom skupu od najviše svetske važnosti u ovoj oblasti učestvuje desetine državnika i drugih lidera, a fokus konferencije je na odnosima EU-SAD, kao i drugim gorućim globalnim pitanjima poput Ukrajine, Pojasa Gaze i Irana, Kine, Rusije.

Na konferenciji su do sada govorili brojni lideri: Fridrih Merc, Emanuel Makron, Ursula fon der Lajen, Marko Rubio, Volodimir Zelenski i mnogi drugi.