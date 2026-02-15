Slušaj vest

Epidemija malih boginja brzo se proširila na sedam škola i jedan vrtić u severnom Londonu, a pojedinoj deci je potrebno bolničko lečenje, preneo je Sandej tajms.

Agencija za zdravstvenu bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) prijavila je 34 potvrđena slučaja malih boginja u Enfildu u severnom Londonu između 1. januara i 9. februara.

UKHSA je upozorio da bi epidemija mogla da se proširi na između 40.000 i 160.000 dece, ukoliko se ne preduzme hitna vakcinacija.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) upozorila je da je Velika Britanija prošlog meseca izgubila status zemlje u kojoj su eliminisane male boginje.

Direktor javnog zdravstva u Enfildu, Dudu Šer-Arami, rekao je za Sandej tajms da London ima "jednu od najnižih, ako ne i najnižu, stopu vakcinacije" u zemlji, što glavni grad čini posebno osetljivim kada je u pitanju epidemija.

(Kurir.rs/Blic)

