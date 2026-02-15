Slušaj vest

Indija je ponovo pod lupom svetske javnosti nakon što je u saveznoj državi Zapadni Bengal potvrđen novi slučaj smrtonosnog Nipah virusa.

Preminula je 25-godišnja medicinska sestra, dok je drugi potvrđeni pacijent ozdravio.

Zdravstvene vlasti nadgledale su oko 200 osoba koje su bile u izolaciji – nijedna nije bila pozitivna.

Simptomi slični gripu, prenosi se sa životinja na ljude

Reč je o virusu koji izaziva simptome slične gripu, ali sa znatno ozbiljnijim ishodima.

Stopa smrtnosti procenjuje se između 40 i 75 odsto, a vakcina još uvek nije u širokoj upotrebi. Svetska zdravstvena organizacija prati situaciju, dok stručnjaci upozoravaju da virus ima potencijal da izazove nove lokalne epidemije.

Nipah virus je zoonoza, bolest koja se prenosi sa životinja na ljude.

Prirodni rezervoar su voćni slepi miševi iz roda Pteropus, a infekcija se može preneti direktnim kontaktom sa zaraženim životinjama, kontaminiranom hranom ili sa čoveka na čoveka.

Prvi simptomi podsećaju na grip: temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima i respiratorne tegobe. Međutim, kod težih slučajeva dolazi do zapaljenja mozga (encefalitisa), ozbiljnih neuroloških komplikacija i akutnog respiratornog distresa.

Upravo visoka smrtnost, između 40% i 75%, svrstava ovaj virus među najopasnije poznate patogene.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da za Nipah još uvek ne postoji široko dostupna vakcina niti specifična antivirusna terapija.

Lečenje je uglavnom simptomatsko i sprovodi se u jedinicama intenzivne nege.

Sličnosti sa COVID-19: da li postoji rizik od nove pandemije?

Nipah virus deli nekoliko karakteristika sa kovidom-19. I on je zoonotskog porekla, prenosi se sa životinja na ljude i može se širiti među ljudima bliskim kontaktom. Početni simptomi su nespecifični i liče na grip, što otežava rano prepoznavanje infekcije.

Ipak, postoje i ključne razlike.

Za razliku od SARS-CoV-2, Nipah virus se ne prenosi tako lako i ne pokazuje istu sposobnost masovnog širenja u opštoj populaciji. Dosadašnje epidemije bile su ograničene i lokalizovane, pre svega u južnoj i jugoistočnoj Aziji.

Svetska zdravstvena organizacija ga svrstava u grupu patogena sa visokim potencijalom za izazivanje ozbiljnih epidemija, zbog čega se nalazi na listi prioriteta za razvoj vakcine i terapije.

Postoji li opasnost za Evropu?

Prema dostupnim podacima, trenutno ne postoji konkretan rizik od širenja Nipah virusa u Evropi.

Slučajevi su ograničeni na Indiju, a nadležne zdravstvene institucije sprovode strogi epidemiološki nadzor i izolaciju kontakata.

Stručnjaci upozoravaju da se virus pojavljuje nepredvidivo, što znači da prijavljeni slučajevi mogu predstavljati samo „vrh ledenog brega“.

Ipak, za razliku od situacije iz 2020. godine sa kovidom-19, globalni zdravstveni sistemi danas su znatno spremniji za brzu detekciju i izolaciju novih zaraznih bolesti.