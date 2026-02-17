Slušaj vest

Borbe na pokrovskom pravcu u Donjeckoj oblasti ušle su u završnu, ali i dalje izuzetno krvavu fazu, dok ruske snage pokušavaju da učvrste kontrolu nad Mirnogradom i potisnu poslednje ukrajinske jedinice sa prilaza gradu.

Pod stalnim nadzorom dronova, kroz minska polja i razorena predgrađa, ukrajinski pešadinci do položaja danas stižu isključivo peške – često kilometrima kroz takozvanu "zonu smrti“.

"Ako staneš – mrtav si", kaže 22-godišnji ukrajinski pešadinac Mikola, opisujući 22 kilometra dug put do linije fronta.

"Nije bilo teško hodati. Teško je bilo shvatiti da možda nećeš izaći živ, jer su svuda oko nas ležali naši mrtvi.“

Ruski dronovi kontrolišu prlaze, vojnici se kreću samo kad je magla

Automobili više ne mogu da priđu prvim linijama. Ruski dronovi kontrolišu prilaze, a vojnici se kreću samo kada magla ili kratki predah u napadima to dozvole. Nekada im za dolazak do položaja treba dan, nekada dve nedelje.

Mikola, poreklom iz Hersona, u brigadi je od prošle godine. Kaže da je najveći neprijatelj panika. „Ako jedna osoba izgubi kontrolu, može stradati cela grupa.“

"Ako izgubiš kontrolu - možeš da pogineš" Tokom poslednje misije, koja je trajala dva meseca, jedan njegov saborac je poginuo, drugi je ranjen dok su pokušavali da izbegnu dronove. Šestorica prijatelja nestala su na povratku sa položaja za Novu godinu – njihova tela nisu pronađena. Najveću pretnju predstavljaju navođene bombe koje mogu da sravne čitavu zgradu. Jednu kuću u kojoj su se skrivali napustili su nekoliko minuta pre nego što je pogođena.