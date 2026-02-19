Slušaj vest

Hapšenje Endrua Mauntbaten Vindzora je "verovatno najgora noćna mora za palatu i za kralja Čarlsa", smatra kraljevska komentatorka Dženi Bond. Ona je za "Skaj njuz" rekla da je za Endrua ovo "najniža tačka u kojoj može biti".

- Čini se da se sada suočava sa stvarnošću da više nije u privilegovanom položaju u kojem je ranije bio - kaže ona.

- Da, arogantan je. Oduvek je bio veoma sujetan zbog svog statusa, veoma samouveren, mnogima nadmen i, kako bi neki rekli, prilično nepristojan s vremena na vreme. Navikao je na život u kojem mu svi daju ono što želi. Sada, pretpostavljam, mora da radi ono što mu policija nalaže. To je nešto što nikada u životu nije iskusio i mislim da je ovo najgora noćna mora. Možda biste pomislili da ga je ovo donekle spustilo na zemlju, ali ne bih se kladila, jer je ponosan čovek - rekla je Bond.

Kraljevska ekspertkinja Ingrid Sjuard tvrdi da je kralj Čarls III verovatno "prilično užasnut" nakon šokantnog hapšenja Endrua. U ekskluzivnom intervjuu za "San" rekla je: "Verovatno će Čarls posegnuti za jakim pićem. Biće veoma potresen".

Sjuardova opisuje situaciju oko njegovog brata kao "noćnu moru koja je brzo eskalirala" i navodi da je sve otišlo "od lošeg ka još gorem vrlo, vrlo brzo". Ona smatra da je kralj Čarls "već danima znao da stvari idu nagore".

- Konsultovao bi se sa svojim advokatima i savetnicima, jer to je ono što kraljevi rade - dodala je. Ali čak i sa upozorenjima, trenutak udara bio je snažan.

- Ne verujem da je znao kada će se to desiti. Ne mislim da iko u ovakvim slučajevima to ikada zna. Zato mislim da je ovo bio prilično neugodan šok - dodala je.

Sjuard sada kaže da će mentalni fokus monarha biti jednostavan - da drži kurs.

- Čarls će razmišljati: "Moramo samo da ostanemo čvrsti i nadamo se da možemo povratiti bilo kakav izgubljeni ugled". To je sve što mogu da urade - ističe Sjuard.

Kada je upitana o princu Vilijamui Kejt Midlton, princezi od Velsa, Sjuard je naglasila da je ovo neistražena teritorija.