"MISLIM DA ĆE KRALJ ČARLS POSEGNUTI ZA JAKIM PIĆEM" Hapšenje bivšeg princa Endrua UKALJALO reputaciju kraljevske porodice, ovo je nešto NAJGORE što im se desilo
Hapšenje Endrua Mauntbaten Vindzora je "verovatno najgora noćna mora za palatu i za kralja Čarlsa", smatra kraljevska komentatorka Dženi Bond. Ona je za "Skaj njuz" rekla da je za Endrua ovo "najniža tačka u kojoj može biti".
- Čini se da se sada suočava sa stvarnošću da više nije u privilegovanom položaju u kojem je ranije bio - kaže ona.
- Da, arogantan je. Oduvek je bio veoma sujetan zbog svog statusa, veoma samouveren, mnogima nadmen i, kako bi neki rekli, prilično nepristojan s vremena na vreme. Navikao je na život u kojem mu svi daju ono što želi. Sada, pretpostavljam, mora da radi ono što mu policija nalaže. To je nešto što nikada u životu nije iskusio i mislim da je ovo najgora noćna mora. Možda biste pomislili da ga je ovo donekle spustilo na zemlju, ali ne bih se kladila, jer je ponosan čovek - rekla je Bond.
Kraljevska ekspertkinja Ingrid Sjuard tvrdi da je kralj Čarls III verovatno "prilično užasnut" nakon šokantnog hapšenja Endrua. U ekskluzivnom intervjuu za "San" rekla je: "Verovatno će Čarls posegnuti za jakim pićem. Biće veoma potresen".
Sjuardova opisuje situaciju oko njegovog brata kao "noćnu moru koja je brzo eskalirala" i navodi da je sve otišlo "od lošeg ka još gorem vrlo, vrlo brzo". Ona smatra da je kralj Čarls "već danima znao da stvari idu nagore".
- Konsultovao bi se sa svojim advokatima i savetnicima, jer to je ono što kraljevi rade - dodala je. Ali čak i sa upozorenjima, trenutak udara bio je snažan.
- Ne verujem da je znao kada će se to desiti. Ne mislim da iko u ovakvim slučajevima to ikada zna. Zato mislim da je ovo bio prilično neugodan šok - dodala je.
Sjuard sada kaže da će mentalni fokus monarha biti jednostavan - da drži kurs.
- Čarls će razmišljati: "Moramo samo da ostanemo čvrsti i nadamo se da možemo povratiti bilo kakav izgubljeni ugled". To je sve što mogu da urade - ističe Sjuard.
Kada je upitana o princu Vilijamui Kejt Midlton, princezi od Velsa, Sjuard je naglasila da je ovo neistražena teritorija.
- Ovo se ne dešava svaki dan, ovo je bez presedana. Ne mislim da će reći ijednu reč. Delovali bi isključivo po savetu - zaključila je.
(Kurir.rs/Telegraf.rs/The Sun)