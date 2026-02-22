Slušaj vest

Portparol Tajne službe Entoni Guljelmi rekao je da je osumnjičeni na upad u Trampovu rezidenciju bio u ranim dvadesetim godinama i da je iz Severne Karoline te da ga je porodica pre nekoliko dana prijavila kao nestalog.

Prema rečima Guljelmija, istražitelji veruju da je napustio Severnu Karolinu i krenuo prema jugu, pritom nabavivši sačmaricu.

Kutija za oružje pronađena je u njegovom vozilu.

Osumnjičeni je automobilom prošao kroz severna vrata Mar-a-Laga u trenutku kada je drugo vozilo izlazilo iz kompleksa.

Istražitelji rade na izradi psihološkog profila, a motiv se i dalje istražuje.

Tajna služba ranije je saopštila da se njegov identitet ne objavljuje dok se ne obaveste članovi porodice.

Napadač nije bio poznat policiji

Na pitanje tokom ranije konferencije za medije da li je osoba bila poznata policiji, šerif okruga Palm Bič Rik Bredšo rekao je da za sada nije "poznata".

Policajci su mu rekli da "ispusti predmete" pre nego što je podigao sačmaricu.

Rik Bredšo, šerif okruga Palm Bič, potvrdio je kako je izgledala razmena reči dok su agenti na mestu događaja suočili uljeza u Mar-a-Lagu.

"Reči koje smo mu uputili bile su: 'Ispusti predmete'", rekao je Bredšo novinarima na konferenciji.

Spustio kanister, pa uperio oružje prema policajcima

Objasnio je da su mislili na kanister goriva i sačmaricu koje je muškarac nosio. Potom je "spustio kanister i usmerio sačmaricu prema policajcima", dodao je Bredšo.