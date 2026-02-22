Slušaj vest

Britanski trag otkriven je u pokušaju atentata na prvog zamenika načelnika Glavne uprave Generalštaba Oružanih snaga Ruske Federacije Vladimira Aleksejeva, izjavio je direktor Federalne službe bezbednosti Rusije Aleksandar Bortnikov. Prema navodima FSB-a, naručioci su ukrajinske specijalne službe, iza kojih stoje treće zemlje. U Državnoj dumi govorilo se o mogućem odgovoru Rusije Velikoj Britaniji.

FSB: Britanski trag

Prema rečima Aleksandra Bortnikova, iza organizacije pokušaja atentata na general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva stoje ukrajinske specijalne službe, ali se u slučaju vidi i „britanski trag“. On je to izjavio u intervjuu novinaru državne televizije Pavlu Zarubinu.

„Nedvosmisleno razumemo da su naručioci ukrajinske specijalne službe i da iza njih stoje treće zemlje. Ukrajinske službe deluju pod nadzorom zapadnih specijalnih službi. Pre svega vidimo britanski trag“, rekao je Bortnikov.

On je naglasio da napad neće ostati bez odgovora i da se mere već preduzimaju.

"Otežati život Velikoj Britaniji"

Član odbora Državne dume za odbranu Andrej Kolesnik izjavio je da Rusija ima mogućnosti za oštru reakciju prema Velikoj Britaniji. Naveo je da su na „britanski trag“ ukazivale i ranije pretpostavke, kao i način izvršenja napada.

Foto: HOGP/Russian Defense Ministry Press S

Prema njegovim rečima, ako je Bortnikov nešto javno saopštio, to znači da postoje ozbiljni dokazi. Kolesnik je poručio da će za generala Aleksejeva biti odgovoreno „po celoj liniji“, pa čak pomenuo i mogućnost blokiranja morskih komunikacija, uz tvrdnje da London učestvuje u blokadi ruskih komunikacija na Baltičkom moru i u sabotaži gasovoda „Severni tok“.

Šta je poznato o napadu

Pokušaj atentata dogodio se 6. februara u ulazu zgrade na Volokolamskom šoseu u Moskvi. General Aleksejev je nakon napada hospitalizovan i nalazi se pod nadzorom lekara.