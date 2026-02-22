Slušaj vest

Posle ubistva vođe narko-kartela Halisko, El Menča, napetost raste kako dan odmiče, sa blokiranim putevima i gradskom zonom Gvadalahare praktično izolovanom kopnenim putem zbog zatvorenih saobraćajnica. Na Međunarodnom aerodromu Miguel Hidalgo prijavljena je opšta panika zbog navodne prisutnosti naoružanih ljudi, ali do sada nije bilo izveštaja o otkazivanju letova.

"Međunarodni aerodrom u Gvadalahari radi normalno, bez otkazivanja i bez uticaja na vazduhoplovne operacije. Događaji u državi nisu uticali na unutrašnji rad niti na bezbednost u objektima, koji su pod zaštitom Nacionalne garde i Ministarstva odbrane, uz stalnu koordinaciju. Nisu registrovani incidenti i nema opasnosti za putnike, zaposlene ili posetioce“, saopštio je "Grupo Aeroportuario del Pacífico" (GAP), koji upravlja terminalom u Gvadalahari.

Ljudi panično beže

1/6 Vidi galeriju El Menčo neredi u Meksiku Foto: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia

Nekoliko minuta nakon 11 ujutru počeli su da kruže snimci iz unutrašnjosti aerodroma na kojima se vidi kako ljudi panično beže, skrivaju se gde mogu i šalju u čekaonice, zbog navodnog upada naoružanih osoba, što nije potvrđeno. GAP je ovo opisao kao "paniku koja je nastala, ali ne odražava stvarnu situaciju“.

Na autobuskoj stanici u Gvadalahari postoji delimičan prekid autobuske linije zbog blokada puteva i više pucnjava u okolini terminala, koji se nalazi u Tlakvepakveu, što je sprečilo dolazak putnika.

1/3 Vidi galeriju Halisko kartel ubistvo El Menča Foto: Alejandra Leyva/AP

U Puerto Valjartu izveštavaju o paljenju vozila i prodavnica, što je u velikoj meri blokiralo pristup gradu sa južne strane putem federalnog puta 200. Takođe, preliminarni izveštaji u raznim medijima navode da su naoružani ljudi napali zatvor u Ićtapi i oslobodili nekoliko zatvorenika, što još nije potvrđeno od strane vlasti.

Napadači upali u zatvor, pucali na čuvare?

Prema tim izveštajima, naoružani napadači Halisko kartela upali su u zatvor i pucali prvenstveno na čuvare. U nekim video-snimcima koji kruže društvenim mrežama vide se tela ležeća na zemlji ispred zatvora.

Društvene mreže su preplavljene raznim neproverenim objavama, što je doprinelo strahu među građanima. Među tim tvrdnjama je i navodna pretnja koju je izdao kartel Halisko Nova generacija, upozoravajući stanovništvo da će od 14 časova osobe koje budu na ulici biti ubijene "bez obzira da li su nevine ili ne“.