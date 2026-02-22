Slušaj vest

Nemesio Ruben Osegera Servantes, poznat kao El Menčo, rođen je 1966. godine u ruralnom delu države Halisko, u siromašnoj porodici sa više dece.

Kao mlad otišao je u Sjedinjene Američke Države, gde je uhapšen zbog trgovine drogom i kasnije deportovan u Meksiko. Po povratku se priključio Kartelu Milenio, regionalnoj kriminalnoj organizaciji povezanoj sa Sinaloa kartelom Hoakina El Čapa Guzmana.

Posle hapšenja lidera Milenio kartela Oskara Valensije, poznatog kao El Lobo, struktura se raspala. Osegera je bio deo frakcije koja se odvojila i oko 2010. formirala Kartel Halisko Nova Generasijon (CJNG).

El Menčo je postao njegov neprikosnoveni vođa i započeo otvoreni rat protiv rivalskih grupa, uključujući i frakcije povezane sa Sinaloa kartelom El Čapa. Iako su u ranim fazama postojale taktičke veze sa strukturama bliskim Sinaloi, CJNG je ubrzo postao jedan od njenih glavnih konkurenata.

Brutalniji od El Čapa

Za razliku od El Čapa, koji je decenijama bio simbol meksičkog narko-podzemlja, El Menčo je predstavljao novu generaciju — brutalniju i militarizovaniju. CJNG je pod njegovim vođstvom postao poznat po napadima na vojsku, obaranju helikoptera, korišćenju dronova sa eksplozivom i masovnim blokadama gradova, pišu meksički i američki mediji.

Do sredine 2010-ih smatran je jednim od najmoćnijih kriminalnih lidera u Meksiku, sa mrežom koja se proširila širom zemlje i na tržište Sjedinjenih Američkih Država.

Kartel poznat po ekstremnom nasilju

Kartel je postao poznat po ekstremnom nasilju, napadima na policiju i vojsku, korišćenju teškog naoružanja, dronova sa eksplozivom i blokadama gradova paljenjem vozila, navode američki mediji.

CJNG se proširio na trgovinu kokainom, metamfetaminima i posebno fentanilom prema tržištu SAD, uz milijardske prihode.

Danas je u meksičkoj saveznoj državi Halisko izbio rat narko-kartela i vojske zbog ubistva El Menča, do te mere da su banditi upali na aerodrom i zapretili da će svako biti ubijen, kriv ili nedužan, ako bude napolju posle 14h (21 po srednjeevropskom vremenu).

Američke vlasti nudile su nagradu od 15 miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja. Smatran je jednim od najmoćnijih i najtraženijih narko-bosova na svetu.