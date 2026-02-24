U TRI SATA NOĆU PO VREMENU U SRBIJI

Predsednik SAD Donald Tramp održaće svoj tradicionalni govor o stanju nacije večeras u Kongresu, u osetljivom trenutku svog predsedništva, obeleženom padom rejtinga, rastućom zabrinutošću zbog potencijalnog sukoba sa Iranom i visokim troškovima života, ocenila je britanska agencija Rojters na svom sajtu.

Govor u udarnom terminu večeras u 21 sat po vašingtonskom vremenu (tri ujutru u Srbiji), biće drugi Trampov govor od povratka na vlast u januaru 2025.

Taj govor nudi Trampu priliku da ubedi birače da zadrže republikance na vlasti, koji kontrolišu oba doma Kongresa tesnom većinom, i to pred izbore zakazane krajem godine na polovini mandata američkog predsednika.

Obraćanje Trampa dolazi usred suprotstavljenih političkih interesa na domaćem i na međunarodnom nivou, sa značajnim previranjima poslednjih dana.

Među njima su odluka Vrhovnog suda SAD da poništi takozvane "recipročne" carinske mere koje su u centru Trampove reforme trgovinske politike Vašingtona, kao i podaci koji pokazuju da je američka ekonomija doživela veće usporavanje u četvrtom kvartalu, dok se inflacija ubrzala.

Pored toga, operacije Ministarstva za unutrašnju bezbednost pr iaktično u zastoju zbog spora između republikanaca i demokrata u Kongresu oko agresivne antiimigracione strategije Trampove administracije, posle dve sporne smrtonosne pucnjave u Mineapolisu u kojima su učestvovali agenti federalne Službe za imigraciju i carine (ICE).

Tramp se takođe bori da prevaziđe skandal oko objavljivanja miliona dokumenata Ministarstva pravde vezanih za pokojnog finansijera i osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna, sa kojim je bivši magnat nekretnina nekada održavao prijateljstvo.

Američki predsednik, koji je odlučio da rasporedi dodatne ratne brodove na Bliski istok, razmatra nekoliko opcija za Iran, uključujući promenu režima, prema rečima zvaničnika u američkoj administraciji.

Moguće je da će Tramp iskoristiti svoje obraćanje u Kongresu da se javno založi za vojnu intervenciju u Iranu.

Dva neimenovana zvaničnika Bele kuće rekla su da će se Tramp večeras hvaliti raznim mirovnim sporazumima za koje tvrdi da je posredovao, čak i dok rat u Ukrajini, za koji je američki predsednik ranije rekao da bi mogao da se okonča za samo 24 sata, ulazi u petu godinu.

Iako ankete pokazuju da većina Amerikanaca veruje da je Trampova administracija otišla predaleko u svojoj antiimigracionoj ofanzivi, republikanski predsednik će hvaliti svoje granične mere i svoj veliki program deportacije, dodala je agencija Rojters.