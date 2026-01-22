Svi događaji
11:11

Ko je sve prihvatio ulazak u Trampov Odbor za mir?

Američka agencija AP je objavila ko je sve prihvatio poziv Trampa za ulazak u Odbor za mir: Argentina, Jermenija, Azerbejdžan, Bahrein, Belorusija, Egpat, Mađarska, Indonezija, Jordan, Kazahstan, tzv. Kosovo, Maroko, Pakistan, Katar, Saudijska Arabija, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Uzbekistan i Vijetnam.

Oni se neće pridružiti, barem za sada: Francuska, Norveška, Slovenija, Švedska i Velika Britanija.

Drugi su takođe pozvani, ali se nisu obavezali ni na jedan način: Kambodža, Kina, Hrvatska, Nemačka, Indija, Italija, EU, Paragvaj, Rusija, Singapur, Tajland i Ukrajina.

11:02

Na bini oko 20 stolica za državnike koji će potpisati osnivačku povelju Trampovog odbora za mir

Na bini se vidi oko 20 stolica, pretpostavlja se da će tu biti smešteni državnici koji će potpisati osnivačku povelju Trampovog odbora za mir.

10:59

Puni se polako sala u Davosu, uskoro kreće ceremonija

Davos odbor za mir
Foto: Markus Schreiber/AP

Davos odbor za mir
Foto: Markus Schreiber/AP

10:56

Stigli Toni Bler i Bugarin koji će biti Visoki predstvnik Odbora za mir

U salu u Davosu u kojoj će biti održana ceremonija osnivanja Trampovog Odbora za mir stigli su nekadašnji britanski premijer Toni Bler i bugarski diplomata Nikolaj Mladenov, koji je će u Izvršnom odboru te organizacije imati funkciju Visokog predstavnika.

Toni Bler, bivši premijer Velike Britanije Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA, JESSICA LEE/EPA

Nikolaj Mladenov Foto: screenshot X

10:49

Šta je Trampov Odbor za mir i kako je Putin odgovorio na poziv?

Odbor za mir prvobitno je bio zamišljen da nadgleda primirje u Pojasu Gaze, a u međuvremenu se transformisao u nešto mnogo ambicioznije.

Tramp je, kada ga je novinar ranije ove nedelje pitao da li bi Odbor za mir trebalo da zameni Ujedinjene nacije (UN), odgovorio na to sa "možda".

Po Trampovom mišljenju, UN "nisu bile od velike pomoći" i "nikada nisu ostvarile svoj potencijal", ali je predsednik SAD takođe rekao i da bi ta međunarodna organizacija trebalo da nastavi sa radom "jer je potencijal toliko veliki".

Još uvek je neizvesno ko će sve biti u njemu.

Dok su zemlje poput Izraela prihvatile Trampov poziv da se postanu članice, drugi saveznici poput Italije su to odbili.

Prvi susret Trampa i Putina na Aljasci Foto: Printskrin Youtube

Tramp je u Odbor za mir pozvao i Putina.

- Što se tiče našeg učešća u Odboru za mir, Ministarstvu spoljnih poslova Rusije naloženo je da prouči dokumenta koja su nam dostavljena, da se po tom pitanju konsultuje sa našim strateškim partnerima i tek nakon toga ćemo moći da damo odgovor na upućeni poziv - rekao je Putin na jučerašnjem sastanku sa stalnim članovima Saveta bezbednosti Ruske Federacije.

10:44

Ovde će biti održana ceremonija osnivanja Odbora za mir, u sali još uvek puno praznih stolica, čeka se Tramp

Deni Kemp, izveštač AFP iz Bele kuće, objavio je fotografiju bine na kojoj će biti održana ceremonija osnivanja Trampovog Odbora za mir.

Skaj njuz primećuje da je u sali još uvek puno praznih stolica dok se očekuje dolazak američkog predsednika i njegovo obraćanje.

10:39

Šefica britanske diplomatije: Nećemo potpisati osnivačku povelju Odbora za mir

Ivet Kuper, ministarka spoljnih poslova Velike Britanije, poručila je danas da ta zemlja neće potpisati osnivačku povelju Odbora za mir čiji je inicijator Tramp.

Yvette Cooper
Ivet Kuper Foto: Tolga Akmen/EPA

Ona je prethodno kazala da na ceremoniji neće biti britanskih zvaničnika zbog "zabrinutosti oko toga da (ruski) predsednik (Vladimir) Putin bude deo nečega što govori o miru".

10:33

Bela kuća uključila striming, uskoro počinje ceremonija osnivanja Trampovog Odbora za mir

10:28

Sastanak Trampa i Zelenskog u 13 sati

Rojters javlja da je sastanak Trampa i Zelenskog planiran za 13 časova u Davosu.

10:17

Merc pozdravio Trampovo odustajanje od carina i zauzimanja Grenlanda silom: Ovo je pravi put

Nemački kancelar Fridrih Merc se tokom obraćanja u Davosu osvrnuo na najnovija dešavanja oko Grenlanda i to što je Tramp povukao pretnje carinama i isključio mogućnost zauzimanja najvećeg ostrva na svetu silom.

- Pozdravljam izjave predsednika Trampa od sinoć. Ovo je pravi put, jer bi svaka pretnja sticanjem evropske teritorije silom bila neprihvatljiva - kazao je Merc.

Nemački kancelar Fridrih Merc govori na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu Foto: GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE

On je dodao da bi, kada bi SAD uvele kaznene carine zbog Grenlanda, "odgovor Evrope bi bio jedinstven, smiren, odmeren i čvrst".

- Nikada ne smemo zaboraviti jednu stvar: svet u kome je samo moć važna je opasno mesto - rekao je nemački kancelar.

Sastanak u Beloj kući američkog predsednika Donalda Trampa i nemačkog kancelara Fridriha Merca Foto: Chris Kleponis - Pool via CNP / Zuma Press / Profimedia, RS/MPI / Capital pictures / Profimedia

10:08

Vitkof se uključio na panel u Davosu, danas sa Trampovim zetom ide u Moskvu kod Putina

Stiv Vitkof i Džared Kušner, Trampov specijalni izaslanik i zet američkog predsednika koji je i savetnik Bele kuće, krenuli su za Moskvu gde će se sastati sa Putinom.

Stiv Vitkof, izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa Foto: AP Evelyn Hockstein, EPA Shawn Thew

Vitkof se pre puta za Rusiju uključio na panel o Ukrajini u Davosu i poručio da su pregovori "na kraju procesa" i da je "optimističan".

- Sveli smo se na jedno pitanje, raspravili smo njegove različite verzije, što znači da je ono rešivo. Ako obe strane žele da ga reše, rešićemo ga - naveo je američki multimilijarder kojeg je Tramp imenovao za izaslanika pre 11 meseci.

Pregovori u Kremlju ruskog predsednika Vladimira Putina sa Stivom Vitkofom i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom o mirovnom planu za Ukrajinu Foto: Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia, Kristina Kormilitsyna / Zuma Press / Profimedia

On je pohvalio ukrajinski pregovarački tim sa kojim je od prvih sastanaka u Ženevi "proveo više od stotinu sati".

Pregovori SAD i Ukrajine o okončanju rata koji Kijev vodi sa Rusijom, domaćin Trampov izaslanik Stiv Vitkof u njegovom privatnom klubu na Floridi Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Terry Renna/FR60642 AP

9:57

Zelenski čestita Dan jedinstva Ukrajincima, još uvek se ne javlja iz Davosa

9:50

Kina: Potpuno neosnovane tvrdnje o nama kao pretnji Grenlandu, izgovor za ostvarivanje sebičnih interesa

Kina je danas saopštila da je ideja da ta zemlja predstavlja pretnju Grenlandu "potpuno neosnovana".

CNN prenosi da je Peking tako reagovao na izveštaje da su NATO i američki predsednik Donald Tramp razgovarali o sprečavanju Kine i Rusije da steknu uporište na toj arktičkoj teritoriji.

Guo Đijakun, portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Foto: WU HAO/EPA

- Takozvana "kineska pretnja" je potpuno neosnovana, a Kina se protivi praksi korišćenja nas kao izgovora za ostvarivanje sebičnih interesa - rekao je Guo Đijakun, portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine na redovnoj konferenciji za novinare.

Grenland Foto: EPA Ide Marie Odgaard, Shutterstock

9:48

Nemački kancelar Merc se obraća u Davosu

9:33

Velika Britanija neće učestvovati na Trampovoj ceremoniji zbog poziva Putinu u Odbor za mir

Šefica britanske diplomatije Ivet Kuper izjavila je upravo da ta zemlja neće učestvovati na Trampovoj ceremoniji osnivanja Odbora za mir.

Yvette Cooper
Ivet Kuper Foto: Ebrahim Noroozi/AP

Ministarka u vladi premijera Kira Starmera kazala je da je razlog za tu odluku "zabrinutost oko toga da (ruski) predsednik (Vladimir) Putin bude deo nečega što govori o miru".

Kir Starmer Foto: AP/Leon Neal, AP Henry Nicholls, AP Jaimi Joy

9:22

Danska premijerka: Nema pregovora o našem suverenitetu

Danska premijerka Mete Frederiksen objavila je saopštenje novinarima u Davosu, koje prenosimo u celini.

"Bezbednost na Arktiku je pitanje za ceo NATO savez. Zato je dobro i prirodno da o tome razgovaraju generalni sekretar NATO i predsednik SAD. Kraljevina Danska dugo radi na tome da NATO poveća svoje angažovanje na Arktiku.

Danska vlada je tokom celog procesa koordinisala napore sa grenlandskom vladom Nalakersuisut. Bili smo u bliskom dijalogu sa NATO i stalno sam razgovarala sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom, uključujući periode i pre i posle njegovog sastanka sa predsednikom Trampom u Davosu.

Danska premijerka Mete Frederiksen Foto: Francois Walschaerts/AP, Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix Foto, Geert Vanden Wijngaert/AP

NATO je potpuno svestan stava Kraljevine Danske. Možemo pregovarati o svemu političkom; bezbednosti, investicijama, ekonomiji. Ali ne možemo pregovarati o našem suverenitetu. Obaveštena sam da to nije ni bio slučaj.

I naravno, samo Danska i Grenland mogu da donose odluke o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda.

premijerka Danske Mete Frederiksen i premijer Grenlanda Jans-Frederik Nilsen na zajedničkoj konferenciji za medije uoči sastanka u Beloj kući Foto: LISELOTTE SABROE/RITZAU SCANPIX, Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Foto

Kraljevina Danska želi da nastavi konstruktivan dijalog sa saveznicima o tome kako možemo ojačati bezbednost na Arktiku, uključujući i Zlatnu kupolu SAD, pod uslovom da se to čini uz poštovanje našeg teritorijalnog integriteta."

9:13

Merc drži govor dok je Tramp na osnivanju Odbora za mir

Nemački kancelar Fridrih Merc trebalo bi da održi polusatni govor u Davosu od 9.30 sati, baš u vreme Trampove ceremonije osnivanja Odbora za mir.

Nemački kancelar Fridrih Merc se obratio poslanicima Bundestaga i sumirao 2025. godinu Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA

Prema programu Svetskog ekonomskog foruma skupu će se u 10.30 časova takođe polusatnim govorom obratiti i grčki premijer Kirjakos Micotakis, koji je stigao u Švajcarsku kasnije zbog zimske oluje i velikog snega u Grčkoj.

8:47

Tramp osniva Odbor za mir, ceremonija se očekuje uskoro

Skaj njuz navodi da je jedan od prioriteta američke delegacije u Davosu pokretanje Trampovog Odbora za mir.

Iako je prvobitno bio zamišljen da nadgleda primirje u Gazi, sada se transformisao u nešto mnogo ambicioznije.

Britanska televizija podseća da je Tramp, kada ga je novinar ranije ove nedelje pitao da li bi Odbor za mir trebalo da zameni Ujedinjene nacije (UN), odgovorio na to sa "možda".

Po Trampovom mišljenju, UN "nisu bile od velike pomoći" i "nikada nisu ostvarile svoj potencijal", ali je predsednik SAD takođe rekao i da bi ta međunarodna organizacija trebalo da nastavi sa radom "jer je potencijal toliko veliki".

Trampov govor u Davosu Foto: Evan Vucci/AP, Kurir, Markus Schreiber/AP

Očekuje se da će Tramp u 9.30 sati u Davosu učestvovati na ceremoniji zvaničnog osnivanja Odbora za mir.

Još uvek je neizvesno ko će sve biti u njemu.

Dok su zemlje poput Izraela prihvatile Trampov poziv da se postanu članice, drugi saveznici poput Italije su to odbili.

8:41

Rute: Veoma dobar razgovor o Grenlandu, a sada da se usredsredimo na Ukrajinu 

Mark Rute, generalni sekretar NATO, izjavio je u Davosu da je juče imao "veoma dobar razgovor" sa Trampom u vezi sa obezbeđivanjem sigurnosti za "sedam arktičkih zemalja".

Oni su razgovarali o tome da "Rusija i Kina nikada ne steknu ekonomsko ili vojno uporište na Grenlandu“.

Rute je poručio da pitanje Grenlanda ipak odvlači pažnju od onoga što je stvarno važno.

- Moramo da budemo usredređeni na Ukrajinu - rekao je Rute.

Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i generalnog sekretara NATO Marka Rutea na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu Foto: Evan Vucci/AP

On je dodao da SAD ostaju posvećene pomaganju Kijevu da se odbrani od ruske invazije.

8:29

Zelenski ipak stiže u Davos na sastanak sa Trampom

Tramp je juče novinarima rekao da će se sastati sa Zelenskim u Davosu u okviru mirovnih pregovora za okončanje rata koji Rusija vodi u Ukrajini.

Bela kuća je objavila da će se sastanak održati danas.

Donald Tramp Volodimir Zelenski Foto: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia, Alex Brandon/AP

Zelenski je novinarima u Kijevu u utorak kazao da ne planira da ide u Davos i da umesto toga želi da ostane u Ukrajini koja je zbog ruskih noćnih vazdušnih udara u teškoj krizi sa energentima u najhladnijem zimskom periodu.

- Bez sumnje da u ovom slučaju biram Ukrajinu umesto ekonomskog foruma, ali sve može da se promeni u trenutku - rekao je tada Zelenski.

Donald Tramp i Zelenski ispred Bele kuće Foto: BONNIE CASH / UPI / Profimedia, Andrew Harnik / Getty images / Profimedia, Bryan Dozier/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ukrajinski mediji su objavili da Zelenski sada žuri u Davos.