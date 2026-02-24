Slušaj vest

Velika Britanija je danas objavila gotovo 300 novih sankcija protiv Rusije, nazivajući ih najvećim paketom od početka rata u Ukrajini.

Mere su usmerene na ključne izvore prihoda Moskve, uključujući naftu, tečni gas, finansijski sektor i snabdevanje ruske vojne industrije.

Na udaru se našla ruska državna kompanija Transnjeft, preko koje ide više od 80 odsto ruskog izvoza nafte, 48 tankera takozvane "flote iz senke", 175 firmi u mreži trgovine naftom, devet banaka i brojni dobavljači oružja i komponenti za dronove.

Kuper u Kijevu poručila da je cilj dodatno slabljenje ruskih prihoda

Britanska ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper, koja boravi u Kijevu, poručila je da je cilj sankcija dodatno slabljenje ruskih prihoda i ratne mašinerije. London navodi da su međunarodne sankcije Rusiji već oduzele više od 450 milijardi dolara i da su prihodi od nafte na najnižem nivou od 2020.

Pored toga, Velika Britanija je najavila više od 30 miliona funti pomoći za obnovu Ukrajine i jačanje energetske otpornosti, čime ukupna britanska podrška od početka rata dostiže 21,8 milijardi funti.

