Odmah nakon što je u nedelju ubijen vođa Halisko kartela El Menčo, nasilje je izbilo u nedelju, u brojnim delovima Meksika, dok su sikariosi palili vozila i podizali barikade na putevima u brojnim saveznim meksičkim državama.

El Menčo, koji je ubijen, imao je 59 godina i bio je iz susedne države Mičoakan. Bio je policajac pre nego što je postao narko-bos.

El Menčovi obračuni sa rivalima

Postoji mnogo priča o metodama El Menča u obračunu sa protivnicima.

Jednom je meksičkom advokatu poslao odsečenu svinjsku glavu u hladnjaku, kao pretnju, objavio je časopis Roling stoun 2015. godine, citirajući neimenovanog bivšeg agenta američke DEA.

Navodno postoji i snimak telefonskog razgovora u kojem preti lokalnom policijskom komandiru da će ga ubiti „pa čak i njegove pse“ ako se njegovi policajci ne povuku, a zatim završava razgovor ravnodušno sa „izvinjavam se zbog ružnih reči“.

Kako je El Menčo postao moćni diler droge, počeo je značajno da ulaže u podmornice, koje je koristio za transport droge iz Južne Amerike u SAD. Navodno je čak angažovao i ruske pomorske inženjere da pomognu u projektovanju podmornica.

Postao je jedan od najtraženijih begunaca u Vašingtonu, a SAD su ponudile nagradu od 15 miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja.

Halisko poznat po brutalnim zločinima

Kartel sa zvaničnim nazivom "Nova generacija Halisko" poznat je po brutalnim zločinima. El Menčo ga je osnovao 2009. godine i brzo ga proširio, koristeći onlajn regrutovanje, dok je novac sticao krađom goriva, iznudom i prevarama.

SAD su identifikovale kartele Halisko i Sinaloa kao organizacije koje su najviše odgovorne za trgovinu fentanilom u zemlji poslednjih godina. DAE smatra da je Halisko jednako moćan kao Sinaloa i da je prisutan u 50 američkih saveznih država.

Kartel Halisko je postao poznat po svojim napadima na meksičke snage bezbednosti.

El Menčo je bio poznat i po tome što je spektakularno izbegavao hapšenje. U maju 2015. godine, dok su mu se meksičke snage približavale, njegovi ljudi su oborili vojni helikopter raketnom granatom kako bi dali svom šefu vremena da pobegne.

Mete njegovih ubica retko su imale sreće. Njegova banda je rutinski koristila odsecanje glava i druge krvave metode zastrašivanja.

Pet godina kasnije pokušali su da ubiju tadašnjeg šefa policije Meksiko Sitija Omara Garsiju Harfuča, koji sada obavlja funkciju federalnog sekretara za bezbednost.

U februaru prošle godine, Meksiko je predao SAD visokopozicioniranog člana kartela Halisko, Antonija Osegeru Servantesa, El Menčovog brata. To se dogodilo nekoliko dana nakon što su SAD označile osam latinoameričkih kriminalnih i narko-trgovinskih grupa kao „globalne terorističke organizacije“, među kojima je bio i kartel Halisko.

Sukob sa Sinaloom

Kada se El Menčo nakon odslužene kazne u SAD vratio u Meksiko, ponovo se uključio u trgovinu drogom sa narko-bosom Ignasijem Koronelom Viljarealom, poznatim kao "Načo Koronel". Nakon Viljarealove smrti, El Menčo i Erik Valensija Salazar, poznat kao "El 85", osnovali su novi kartel oko 2007. godine.

U početku su radili za kartel Sinaloa, ali su se na kraju razdvojili i godinama su se dva kartela borila za teritoriju širom Meksika.

Podzemljem kruži priča da je razlaz sa Sinaloom nastao kada je narko-bos iz Gvadalahare polio šolju čaja od hibiskusa po rivalu tokom okupljanja u istočnom delu grada. Navodno je običan incident izazvao krvav rat pun izdaja, obračuna i masakra.

Za razliku od El Čapa, El Menčo delovao iz senke

Za razliku od El Čapa, koji je tražio pomoć Šona Pena da svoj kriminalni život pretvori u holivudski film, El Menčo je voleo da deluje iz senke i izbegavao je javne pojave. Zato postoji malo njegovih javnih fotografija.

Od 2017. godine, El Menčo je nekoliko puta bio optužen pred okružnim sudom u SAD. Najnovija optužnica, podneta 5. aprila 2022. godine, tereti ga za zaveru i distribuciju kontrolisanih supstanci (metamfetamin, kokain i fentanil) u svrhu ilegalnog uvoza u SAD i za upotrebu vatrenog oružja tokom i u vezi sa krivičnim delima trgovine drogom.