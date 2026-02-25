Slušaj vest

Uprkos vojnoj tajnovitosti o gubicima na ukrajinskoj i ruskoj strani i teškoćama u brojanju civilnih žrtava, posebno u okupiranim područjima, napori van terena i ukrštanje javnih podataka omogućavaju da se procene kolosalne razmere ljudskih žrtava ove četiri godine rata, preneo je danas pariski list Mond.

Između 500.000 i 600.000 poginulih, vojnih i civilnih zajedno - to je približan ljudski broj, četiri godine nakon odluke ruskog predsednika Vladimira Putina da pokrene invaziju na Ukrajinu 24. februara 2022. godine.

"To je najgore krvoproliće na evropskom kontinentu od Drugog svetskog rata, daleko nadmašujući jugoslovenske ratove. Ako uključimo ratne veterane sa invaliditetom, ukupan broj se približava dva miliona pojedinaca, prema proračunima Centra za strateške i međunarodne studije, vašingtonskog tink-tenka specijalizovanog za bezbednosna pitanja", naveo je Mond.

Međutim, to je samo procena, jer i Ukrajina i Rusija nisu saopštile svoje vojne gubitke.

Na civilnom frontu, izveštaj Ujedinjenih nacija, datiran sredinom februara, procenjuje broj dokazanih i identifikovanih ukrajinskih civilnih žrtava na 53.006 od 24. februara 2022. godine, uključujući 15.954 smrtnih slučajeva.

Tome se moraju dodati desetine hiljada civilnih žrtava na 20 odsto ukrajinske teritorije koju je okupirala ruska vojska, uključujući 22.000 ubijenih, prema Kijevu, tokom tromesečne ruske opsade Mariupolja u proleće 2022. godine.