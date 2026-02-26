Slušaj vest

Ukrajinski ratni zarobljenik Oleksij, vojnik u 13. brigadi Nacionalne garde Ukrajine, ispričao je za Kijev post kako je preživeo skoro dve godine ruskog zarobljeništva.

„Ne krijem se. Možete koristiti moje ime“, rekao je Oleksij.

Oleksij se pridružio ukrajinskoj vojsci 25. februara 2022. godine, dan nakon početka ruske invazije. Služio je u 13. brigadi, novoformiranoj jedinici Nacionalne garde koju opisuje kao „brigadu nove generacije“, ističući modernu obuku, naprednu tehnologiju i saradnju sa zapadnim instruktorima.

„Nismo radili parade i usavršavali se. Sve se vrti oko obuke, taktike, kako preživeti i pravilno obaviti posao“, rekao je.

Kada su ruske snage pokrenule novu ofanzivu u Harkovskoj oblasti 2024. godine, Oleksijevoj jedinici je naređeno da se kreće na sever i zauzme odbrambene položaje kako bi zaustavila rusko napredovanje na grad.

„Zadatak je bio jednostavan“, rekao je. „Držite liniju. Ne dozvolite im da prođu prema Harkovu.“

Rat, kaže on, brzo postaje rutina, ali rutina izgrađena na stalnoj budnosti. „Običan dan u ratu je kao opasna vožnja u zabavnom parku. Ona u kojoj možeš samo jednom da umreš“, slikovito je opisao.

Rekao je da su se ruske snage u velikoj meri oslanjale na artiljeriju i dronove, precizno ciljajući ukrajinske položaje. Optužio je ruske trupe da su pucale čak i tokom evakuacije ranjenih i mrtvih ukrajinskih vojnika, kršeći osnovna pravila ratovanja.

Setio se kako je, nenaoružan, pokušao da izvuče telo palog druga sa otvorenog polja.

„Sve su videli dronovima. Bilo je očigledno da nikoga ne napadam. Samo sam pokušavao da izvučem našeg palog druga kako ne bi ostao da leži tamo“, rekao je Oleksij.

Ali ruska vatra se nastavila. „Za nas, svaki mrtav vojnik treba da bude pronađen i sahranjen kako bi se njegova porodica mogla oprostiti. Rusi ne dele taj stav“, dodao je.

Susret sa smrću u rovovima

Jedan trenutak iz borbe mu se ističe u sećanju. Bio je u rovu, održavajući radio kontakt sa komandom kada je ruski FPV dron uleteo pravo u njegovu poziciju. „Pao je samo nekoliko centimetara od mene i nije eksplodirao. U tom trenutku, rukovao sam se sa smrću“, rekao je.

Kaže da je izbacio dron iz rova i nastavio borbu. „Da je eksplodirao, danas ne bih razgovarao sa vama“, dodao je tiho.

Nekoliko dana pre zarobljavanja, Oleksij je uradio nešto što nikada ranije nije uradio tokom rata: zapamtio je broj telefona svoje žene.

„Ne verujem u misticizam, ali iz nekog razloga sam zapamtio njen broj neposredno pre te misije“, rekao je.

Nakon što je zarobljen, ovo se pokazalo ključnim. Zahvaljujući tome, konačno je mogao da kaže svojoj porodici da je živ. Kaže da je tokom zarobljeništva svaki dan ponavljao broj, plašeći se da će, ako ga zaboravi, potpuno nestati.

Oleksij je zarobljen 8. juna 2024. godine, nakon što su ruske snage zauzele njegove položaje u Harkovskoj oblasti. Ostao je bez municije i otpor više nije bio moguć. Ono što je usledilo, kaže on, nije bilo samo zatočeništvo, već sistematski proces dehumanizacije.

„Nismo imali imena. Nismo imali prezimena. Nisu nas zvali vojnicima ili zatvorenicima. Samo pogrdna imena. 'Hohol'. To je bilo to“, rekao je Oleksij. (Hohol (ruski: hohol) je pogrdan i uvredljiv izraz za Ukrajince. Reč prvobitno potiče od naziva za tradicionalni kozački pramen - pramen kose na obrijanoj glavi - ali se kroz istoriju u ruskom govoru koristila kao podsmeh, pogrdan izraz za Ukrajince).

Prema njegovim rečima, stražari su od prvog dana jasno stavili do znanja da je cilj bio da se uništi identitet zatvorenika. „U nekom trenutku shvatite da se pretvarate u nešto bezlično. Kao da više ne postojite“, rekao je.

Oleksij kaže da su mu ruski ispitivači više puta pretili egzekucijom i inscenirali lažne pucnjave kako bi pojačali njegov strah. „Dva puta su mi pucali preko glave. Dva puta su mi prislonili pištolj na čelo i povukli obarač na prazan okvir“, rekao je. „Svaki put kada se opraštaš od života. Zaista veruješ da je to kraj“, dodao je.

Tokom ispitivanja, ruski obaveštajci su tražili informacije koje pešadinac na prvoj liniji fronta ne bi znao, kao što su lokacije protivvazdušne odbrane i komandnih mesta.

„Znali su da ne mogu da odgovore na njih, ali su ipak nastavili da pitaju. Pod pretnjom da će biti streljani“, rekao je.

Psihološki pritisak, kaže Oleksij, bio je konstantan i proračunat. „Svakog dana su nam govorili istu stvar: 'Vaše porodice su vas napustile. Vaše žene su se razvele od vas. Ukrajini niste potrebni'“, prisetio se.

Stražari su im stalno govorili da je ukrajinska država zaboravila na svoje zatvorenike. „Rekli su da naše komandante više nije briga jer više nismo borbena jedinica. Da smo beskorisni“, rekao je.

Cilj je, tvrdi on, bio da se zatvorenici uvere da preživljavanje više nema smisla. „Želeli su da poverujete da vas niko ne čeka.“

Oleksij je rekao da su zatvorenici držani u ćelijama sa prozorima prekrivenim metalnim pločama. Za skoro dve godine zatočeništva, sunce je video samo jednom. „Nije bilo neba, vremena, osećaja za vreme. Samo ćelija“, rekao je.

U zatočeništvu je izgubio 15 kilograma.

„Pretvorili su nas u žive mrtvace“, rekao je. Takođe je opisao kako je bio svedok mučenja drugih zatvorenika, uključujući i jednog Ukrajinca kome su, kako kaže, leđa opečena gasnim bakljem, ostavljajući mu trajne ožiljke.

Nisu se svi nosili sa zatočeništvom na isti način. Neki su, kaže, mentalno slomili i povukli se u sebe. Da bi to sprečio, ponekad je namerno izazivao svađe u ćeliji - ne iz besa, već da bi naterao druge da ostanu mirni.

„Ako se osoba zatvori u sebe, veoma je teško vratiti je. Pokušao sam da ih nateram da reaguju, da razgovaraju, da ostanu živi“, objasnio je.

Trenutak oslobođenja

Oleksij do poslednjeg trenutka nije znao da će biti pušten. Sa povezom preko očiju i lisicama na rukama, utovarili su ga u transportni avion. Pretpostavio je da ga prebacuju dublje u Rusiju, možda na decenije.

A onda, kada su se vrata aviona otvorila, čuo je glas. „'Momci, možete se opustiti - u Belorusiji ste', rekao je neko“, prisetio se Oleksij. „To je bio trenutak kada sam sebi dozvolio nadu.“

Čak i tada, stražari su ih upozorili da bi svako „neprimereno ponašanje“ moglo da otkaže razmenu i vrati ih nazad. „Kada su nam konačno rekli da je u pitanju razmena, još uvek nisam mogao da verujem. Nemoguće je opisati osećanja“, rekao je.

Završna poruka: „Evropa mora da zna“

Oleksij naglašava da njegova priča nije jedinstvena i da je upravo to problem. Tvrdi da Rusija sistematski krši pravila o postupanju sa ratnim zarobljenicima i zatvara civile zajedno sa vojnicima, koristeći ih kao pregovaračke adute. „Ljudi koji nikada nisu borili odvedeni su iz svojih domova i tretirani na isti način“, rekao je.

Dok Ukrajina obeležava četvrtu godišnjicu invazije, Oleksij kaže da međunarodna zajednica mora da shvati da rat ne prestaje kada oružje utihne. „Cena ovog rata su ljudski životi. Ne novac. Životi“, naglasio je.

Svestan je da će njegova ćerka odrasti kao „dete rata“. „Dao bih sve da nikada ne čujem tu reč. Ali sada je moj zadatak da osiguram da ona odrasta u slobodi“, zaključio je Oleksij.