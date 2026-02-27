Slušaj vest

Više od 900 slučajeva malih boginja - najzaraznije bolesti koja može da bude ozbiljna posebno kod male dece - registrovano je u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), navodi se u novom nedeljnom izveštaju Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Pre nego što je napravljena vakcina, male boginje su odnosile 2,6 miliona života godišnje tvrde stručnjaci i pozivaju na vakcinaciju stanovništva.

Tek su prošla nepuna dva meseca od početka 2026. godine, a "već imamo više od četvrtine (slučajeva malih boginja) koliko smo imali tokom cele 2025, tako da situacija nije dobra", rekla je epidemiološkinja Ketrin Volas.

Male boginje ili morbile su najzaraznija poznata bolest i mogu biti ozbiljne, posebno kada je reč o maloj deci. Prenose se kada zaražena osoba kašlje ili kija i mogu da izazovu karakterističan osip, uz temperaturu i simptome gornjih disajnih puteva. Ponekad se razvijaju teške komplikacije, poput upale pluća i encefalitisa (upale mozga). Pre nego što je postojala vakcina, male boginje su godišnje odnosile procenjenih 2,6 miliona života, piše američki portal "Vašington post".

Dve doze vakcine protiv malih boginja, zauški i rubeole, obično pružaju doživotnu zaštitu. Međutim, mora da bude vakcinisano najmanje 95 odsto stanovništva da bi se postigao kolektivni imunitet, koji je ključan za zaštitu onih koji ne mogu da se vakcinišu, poput dece mlađe od 12 meseci. Ali, pad obuhvata vakcinacijom omogućava izbijanje epidemija, pa čak su u američkim državama sa stopom vakcinacije iznad 90 odsto zabeležena žarišta.

- Počinjemo da dolazimo na ovu prekretnicu na kojoj epidemije traju duže, obimnije su i učestalije - rekao je Nejtan Lo, lekar specijalista za zarazne bolesti i naučnik u medicinskom centru Univerziteta Stenford.

Foto: Shutterstock

Prvi put posle 26 godina

Neki stručnjaci, uključujući Loa, strahuju da bi SAD ove godine mogle da izgube status zemlje koja je eliminisala male boginje, koji ima od 2000. Više država izgubilo je taj status poslednjih meseci, uključujući Veliku Britaniju i Španiju.

Kada stope vakcinacije opadnu, najzaraznije bolesti se prve pojavljuju - "zato male boginje zovemo kanarincem u rudniku", rekla je Volasova (nekada su rudari sa sobom u rudnik nosili kanarince jer su osetljiviji na prisustvo otrovnih gasova - ako bi ptica uginula, to je bilo upozorenje da odmah izađu iz rudnika).

Ili, kako je upozorila Svetska zdravstvena organizacija (SZO) - ponovo bi se pojavile druge zarazne bolesti koji se mogu sprečiti vakcinacijom. Neke već pokazuju zabrinjavajući trend rasta, piše "Vašington post".

- Male boginje su najzaraznija bolest koju imamo, tačka. Čim počnemo da ih beležimo, znamo da stope vakcinacije u toj oblasti opadaju, a zatim slede i druge bolesti, samo im treba više vremena da se prošire kroz zajednicu - rekla je Volasova.

U Hrvatskoj i Rumuniji registrovani su sporadični slučajevi gube Foto: Shutterstock

Povratak drugih zaraznih bolesti

Ovo su zarazne bolesti koje mogu ponovo da "ožive".

1. Veliki kašalj

Prema rečima dr Karen Kotlof, šefice Odeljenja za zarazne bolesti i tropsku pedijatriju na Medicinskom fakultetu Univerziteta Merilend, posle malih boginja - druga bolest koja bi trebalo da nas zabrine je veliki kašalj odnosno pertusis.

- Smrtnost od pertusisa čak je veća nego kod malih boginja i uglavnom pogađa bebe - rekla je Kotlof.

Karakteristike:

respiratorna infekcija može da bude blaga, ali je potencijalno opasna za malu decu

izaziva jake napade kašlja i karakterističan "zvižduk" pri pokušaju da se udahne vazduh

za razliku od malih boginja, veliki kašalj nikada nije nestao - bakterijske infekcije javljaju se u ciklusima, kao epidemije svake tri do pet godina

podaci pokazuju da je 2024. bilo oko šest puta više slučajeva nego 2023, a broj slučajeva je opao tokom pandemije koronavirusa zbog nošenja maski i držanja fizičke distance

vakcina protiv velikog kašlja postoji, ali zaštita nije doživotna

2. Meningitis

Meningokokna bolest, odnosno meningitis, nije toliko rasprostranjena ni zarazna kao prethodne bolesti, ali broj slučajeva raste od 2021. Stručnjaci upozoravaju da bi ukidanje univerzalne preporuke za vakcinaciju adolescenata moglo omogućiti buduće epidemije. Bolest se brzo širi i ozbiljna, može izazvati smrt u roku od nekoliko sati.

- Ako imamo meningitis u zajednici, a zatim odlučimo da više ne vakcinišemo tinejdžere protiv meningitisa, završićemo sa epidemija u školama i studentskim domovima - rekla je Volasova.

3. Dečja paraliza

Deca primaju četiri doze inaktivisane vakcine protiv dečje paralize, koja se naziva još i polio ili polimijelitis, počev od drugog meseca života. Infekcija može dovesti do paralize ili smrti. Neki preživeli mogu da razviju postpolio sindrom, koji može da izazove doživotnu slabost u mišićima, umor ili bol u zglobovima.

Iako je polio eliminisan u SAD, zvanično od 1979. ga nema, virus i dalje postoji u Avganistanu i Pakistanu. Pad vakcinacije mogao bi da omogući njegov povratak. Istraživači su otkrili da bi, ako bi došlo do pada vakcinacije dece za 50 odsto, do 2050. moglo bi biti 4,3 miliona slučajeva dečje paralize godišnje samo u Americi.

Foto: Thomas Banneyer / AFP / Profimedia

4. Rotavirus

Rotavirus može da izazove brzu dehidraciju kod beba i male dece. Pre vakcine, gotovo sva deca bi se zarazila do druge godine života. Iako su infekcije uglavnom blage, pre uvođenja vakcine 2006. uzrokovale su oko 70.000 hospitalizacija i do 60 smrti godišnje u SAD.

5. Respiratorni sincicijalni virus (RCV)

Kao kod rotavirusa, simptomi su često blagi, ali neke grupe - naročito prevremeno rođena deca ili ona sa hroničnim bolestima, poput srčanih mana - mogu razviti teške forme bolesti, i ti mališani mogu da završe na intenzivnoj nezi.

Američka agencija za hranu i lekove (FDA) odobrila je 2023. i 2024. vakcine ili tretmane antitelima za zaštitu novorođenčadi i starijih osoba, ali CDC više ne preporučuje univerzalnu vakcinaciju za decu.

6. Tetanus

Za razliku od mnogih drugih bolesti koje mogu da se spreče vakcinom, kolektivni imunitet ne postoji za tetanus, infekciju koja se dobija iz okoline - preko rana kontaminiranih bakterijama iz zemlje ili prašine. Iako je retka bolest u SAD (svega 40 odsto slučajeva godišnje), može da bude smrtonosna i da izazove snažne grčeve mišića koji mogu da dovedu do preloma kostiju.

Pokrivenost vakcinom protiv tetanusa, koja se u SAD prima tokom detinjstva, opala je u više od polovine država tokom školske 2024-2025. godine, a više ljudi bi moglo postati podložno tetanusu ako se taj trend nastavi.

7. Rubeola

Osobe koje nisu vakcinisane MMR vakcinom podložne su rubeoli. Obično je blaga, simptomi su kašalj, groznica i osip, ali ako se javi u trudnoći može da izazove pobačaj ili teške urođene mane kod deteta. Istraživači su okrili da bi u SAD moglo da bude 9,9 miliona slučajeva rubeole za 25 godina, ukoliko se vakcinacija dece smanji za 50 odsto.

8. Hepatitis B

Hepatitis B je infekcija jetre koja se prenosi telesnim tečnostima, često sa majke na dete. Rana vakcinacija je ključna jer infekcija u detinjstvu nosi visok rizik od raka kasnije u životu. Od uvođenja vakcine krajem 1980-ih, broj infekcija je smanjen za 99 odsto, međutim CDC više ne preporučuje univerzalno vakcinu protiv hepatitisa B za svu novorođenčad.

9. Difterija

Difterija više nije česta u SAD, ali ova bakterijska infekcija i dalje cirkuliše u delovima sveta sa nižim obuhvatom vakcinacije i može se "pokupiti" na putovanjima. Bolest se širi kapljično, oštećuje tkiva nosa i grla i može biti smrtonosna u oko 30 odsto slučajeva kod nevakcinisanih osoba.

- Ovo su strašne bolesti koje smo imali sreće da iskorenimo u našoj zemlji, i užasava me pomisao da ćemo iz iracionalnih razloga izgubiti ovu priliku za zaštitu zdravlja - zaključila je dr Kotlof.