Slušaj vest

Prema izveštaju, stvarna komandna struktura Irana ne leži u vidljivoj vladi, već u ovom aparatu iz senke koji je osmišljen da sačuva kontrolu režima čak i ako sam vrhovni vođa nestane sa javne scene.

Izveštaj, koji su napisali Said Golkar i Kasra Arabi, opisuje Bajt kao ogromnu institucionalnu mrežu usađenu u vojsku, ekonomiju, verske institucije i državnu birokratiju.

"To je skriveni nervni centar režima u Iranu… radi kao država unutar države", rekao je Arabi u intervjuu za "Fox News".

U jezgru Bajta 4.000, a u organizaciji čak 40.000 pripadnika

Prema njegovim rečima, ovaj sistem omogućava Hamneiju da nadgleda i utiče na donošenje odluka na svim nivoima Islamske Republike – od nuklearne politike, preko ratnog planiranja, do unutrašnje bezbednosti.

"Ovo je ono što Hamneiju daje apsolutnu kontrolu. Nije vidljiva država – ovo je nevidljiva država", naglasio je on.

Izveštaj procenjuje da u jezgru Bajta radi oko 4.000 ljudi, dok desetine hiljada dodatno deluju kroz povezane institucije širom zemlje.

"Ima oko 4.000 bliskih saradnika… mislite na njih kao na komesare… prave donosioce odluka", kaže Arabi i dodaje:

"Iznad toga, Bajtov kišobran pokriva 40.000 pojedinaca… posađenih na svakom sloju politike, u svakoj državnoj instituciji".

Na vrhu Bajta stoji usko kontrolisani unutrašnji krug, uključujući Hamneijeve sinove – posebno Mojtabu Hamneija, koji deluje kao "mini-vrhovni vođa" unutar očeve kancelarije.

1/9 Vidi galeriju Američko i izraelsko bombardovanje Irana i Teherana Foto: Noor Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, Screenshot, Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Izveštaj detaljno pokazuje kako struktura direktno ulazi u lanac komandovanja iranske vojske: napredovanje na više pozicije zahteva odobrenje Bajta, a paralelne kontraobaveštajne službe prate lojalnost širom oružanih snaga. Bajt takođe ima odlučujuću ulogu u nuklearnim pregovorima i ratnim odlukama, osiguravajući da konačna vlast ostane koncentrisana oko vrhovnog vođe.

"Čak i ako ga eliminišu, ostaje Bajt..."

Ova mreža, kako Arabi objašnjava, efektivno pravi paralelna državna ministarstva unutar Hamneijeve kancelarije, omogućavajući direktan nadzor i ideološku prinudu nad vladinim agencijama, univerzitetima i kulturnim institucijama.

Bajt održava trajnost režima kroz kontrolu ekonomije, verskih institucija i obrazovnog sistema. Mreža fondacija i konglomerata povezanih sa vrhovnim vođom nadgleda ključne sektore privrede, dok verske ustanove, univerziteti i kulturne organizacije imaju učaurene predstavnike zadužene za sprovođenje ideološke discipline i gušenje disidentskih glasova.

"Zamislite Bajt kao jezgro moći režima", kaže Arabi.

Foto: IRAN'S SUPREME LEADER OFFICE HANDOUT/IRAN'S SUPREME LEADER OFFICE

Arabi odbija tvrdnje da Hamneijevo odsustvo sa javnih nastupa znači slabljenje autoriteta ili unutrašnje rascepe.

"Videli smo to tokom 12-dnevnog rata… čak i kada je u bunkeru, on ima punu kontrolu. Bajt je samo zategao Hamnejev stisak na vlast", tvrdi on.

Struktura je, prema njegovim rečima, namerno građena da funkcioniše i bez fizičkog prisustva vrhovnog vođe.

"Čak i ako ga eliminišu, Bajt kao institucija omogućava da vrhovni vođa nastavi da funkcioniše", kaže Arabi i dodaje:

"Vrhovnog vođu treba posmatrati kao instituciju, a ne samo kao pojedinca".

"Eliminacija Hamneija sama po sebi nije dovoljna..."

Izveštaj stavlja Bajt na vrh iranske hijerarhije moći - iznad Revolucionarne garde i formalne vlade.

"Bajt je jezgro aparata… strateško telo za donošenje politike koje vodi program balističkih raketa, nuklearni program i regionalnu destabilizaciju", ističe Arabi.

Implikacije su velike za donosioce odluka u Vašingtonu i regionu, posebno dok SAD razmatraju opcije suočavanja sa iranskim nuklearnim programom i regionalnim aktivnostima.

Foto: Noor Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Eliminacija Hamneija sama po sebi nije dovoljna… mora se rasturiti ovaj opsežni aparat koji je on stvorio", upozorava Arabi.

Umesto toga, svaki pokušaj slabljenja režima zahteva ciljanje šire institucionalne strukture oko vrhovnog vođe, a ne samo pojedinca u centru.

"To podrazumeva sveobuhvatnu strategiju… sajber operacije, sankcije i vojni komponent", kaže on i dodaje:

"Za bilo kakvu suštinsku promenu u Iranu… mora se udariti na jezgro moći islamskog režima, a to je Bajt".

Na pitanje o izveštajima da je Hamnei meta, dodaje: „Eliminacija Hamneija sama nije dovoljna… rasturanje opsežnog aparata Bajta je neophodno.“