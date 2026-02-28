AMERIKA I IZRAEL IZVODE NAPADE NA IRAN, STIŽU PRVI SNIMCI: Proglašeno vanredno stanje širom Izraela! Odjekuju eksplozije u Teheranu! (FOTO/VIDEO)
Izrael je u subotu ujutru pokrenuo, kako je naveo, „preventivni napad“ na Iran, izjavio je ministar odbrane Izrael Kac, dok je širom zemlje proglašeno vanredno stanje.
Vlada Izraela je proglasila vanredno stanje zbog očekivanja iranske odmazde dronovima i balističkim raketama. Jedan izraelski izvor rekao je za CNN da je napad koordinisan sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Napad dolazi nakon što je predsednik SAD Donald Tramp nedeljama pretio udarima na Iran zbog njegovog nuklearnog programa, kao i zbog unutrašnje represije u kojoj su, prema navodima, hiljade demonstranata izgubile život.
Za sada nije jasno kako će Iran reagovati. Iranski zvaničnici su ranije upozoravali da bi američke trupe u regionu mogle biti meta ukoliko zemlja bude napadnuta.
Izrael zatvorio svoj vazdušni prostor
Izraelsko ministarstvo saobraćaja saopštilo je da je Izrael u subotu ujutru zatvorio svoj vazdušni prostor za civilne letove nakon što je zemlja izvela udare na Iran. Letovi su obustavljeni do daljnjeg dok vlasti ne objave novu bezbednosnu procenu.
Zatvaranje vazdušnog prostora usledilo je neposredno nakon što je Izrael pokrenuo vojnu akciju protiv Irana, što je izazvalo veliku regionalnu napetost i strah od mogućih raketnih i dron udara kao odmazde. Vlasti su građanima savetovale da ne dolaze na aerodrome dok situacija ne bude stabilnija.
Prema međunarodnim izveštajima, osim izraelskog vazdušnog prostora, i druge zemlje u regionu mogle bi zatvoriti ili ograničiti letove zbog bezbednosnih razloga povezano sa eskalacijom sukoba, što bi dovelo do prekida i preusmeravanja međunarodnih letova.
SAD izvode napade na Iran, tvrde američki zvaničnici
Sjedinjene Američke Države izvode napade na Iran, potvrdila su dva američka zvaničnika za CNN.
Jedan od zvaničnika naveo je da su napadi u toku i opisao ih kao "ne mali napad", ukazujući na to da je reč o operaciji većih razmera.
Evakuacija zapadnih i američke ambasade u Izraelu
Državni sekretar SAD Marko Rubio planira brzu posetu Izraelu sledeće sedmice, saopštio je Stejt department, a američka ambasada u Izraelu je prethodno pozvala osoblje koje želi da ode da to i učini, čime su se SAD pridružile drugim zemljama koje podstiču ljude da odu iz regiona - pokazatelj da bi američka vojna akcija mogla da usledi vrlo uskoro, što je već izvesno jer su izraelske snage izvele udare.
Tramp sinoć rekao da "nije srećan" poslednjim razgovorima sa Iranom, ali da će "pregovaračima dati još vremena"
Predsednik SAD Donald Tramp rekao je sinoć da "nije srećan" poslednjim razgovorima u vezi sa nukleranim programom Irana ali je ukazao da će pregovaračima dati još vremena kako bi se postigao sporazum i izbegao još jedan rat na Bliskom istoku.Tramp se oglasio dan pošto su američki izaslanici održali još jednu rundu indirektnih razgovora sa Iranom u Ženevi koja nije donela nikakav ishod.
Američke snage se koncentrišu u regionu Bliskog istoka, i Tramp preti Iranu vojnom akcijom ako ne pristane na sveobuhvatni dogovor o svom nuklearnom programu. Sa druge strane, Iran tvrdi da ima pravo da obogaćuje uranijum u mirnodopske svrhe i poriče da pravi nuklearno oružje.
- Nisam srećan sa činjenicom da oni nisu spremni da nam daju ono što moramo da imamo. Nisam oduševljen time. Videćemo šta će se dešavati. Razgovaraćemo kasnije. Nisam baš srećan načinom na koji oni pregovaraju. Ne mogu oni da imaju nuklearno oružje - rekao je Tramp napuštajući Belu kuću.
Upitan za rizike uvlačenja SAD u dugačak, iscrpljujuć rad ako napadne Iran, Tramp je rekao: "Pretpostavljam da se može reći da rizik uvek postoji. Znate, kad je rat postoji rizik od svega, i od dobrog i od lošeg".
Eksplozije odjekuju u Teheranu
Prema iranskim medijima, u centru Teherana čule su se tri eksplozije nakon što je Izrael objavio da je pokrenuo "preventivni udar" na Iran. Javljaju i da se vide dva oblaka crnog dima.
Novinska agencija Fars navodi da je primila izveštaje kako je nekoliko projektila pogodilo službene zgrade u iranskoj prestonici.
Izraelska vojska u subotu je objavila da je oglasila sirene za vazdušnu uzbunu širom Izraela "kako bi pripremila javnost na mogućnost lansiranja projektila prema Izraelu" u znak odmazde.