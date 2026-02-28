Izrael je u subotu ujutru pokrenuo, kako je naveo, „preventivni napad“ na Iran, izjavio je ministar odbrane Izrael Kac, dok je širom zemlje proglašeno vanredno stanje.

Vlada Izraela je proglasila vanredno stanje zbog očekivanja iranske odmazde dronovima i balističkim raketama. Jedan izraelski izvor rekao je za CNN da je napad koordinisan sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Napad dolazi nakon što je predsednik SAD Donald Tramp nedeljama pretio udarima na Iran zbog njegovog nuklearnog programa, kao i zbog unutrašnje represije u kojoj su, prema navodima, hiljade demonstranata izgubile život.