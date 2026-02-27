Slušaj vest

Letovi sa istanbulskog aerodroma za Teheran otkazani su u večeras zbog sve većeg gomilanja američke vojske oko Irana, a kompanija Turkiš erlajns i dva iranska prevoznika obustavili su usluge, saopštili su zvaničnici aerodroma.

Četiri leta za Teheran zakazana za subotu su takođe otkazana, iako je šest drugih ostalo na redu letenja, prenosi Dejli sabah. Let Turkiš erlajnsa za severni iranski grad Tabriz, koji je trebalo da poleti rano ujutru u subotu, je otkazan.

Turske vlasti nisu komentarisale događaje u Iranu u petak, odbijajući da se pridruže nizu zemalja koje su savetovale svojim građanima da ne putuju u tu zemlju.

Foto: Satellite image ©2026 Vantor, Printscreen/Youtube, Shutterstock, Profimedia

Nekoliko vlada je poslednjih dana pozvalo svoje građane na oprez.

Velika Britanija je danas saopštila da je privremeno povukla svoje osoblje iz Irana i zatvorila svoju ambasadu usred rastućih regionalnih tenzija.

Francusko Ministarstvo spoljnih poslova danas je savetovalo svojim građanima da ne putuju u Izrael i upozorilo na “moguće zatvaranje vazdušnog prostora”.

Kako se navodi, Ministarstvo je izdalo ovakav savet s obzirom na bezbednosnu situaciju u Iranu i potencijalne reperkusije u susednim zemljama, prenela je BFMTV.

U saopštenju su francuski državljani upozoreni da ne putuju u Izrael, Jerusalim i na Zapadnu obalu, uključujući turističke i porodične posete.