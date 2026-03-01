Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp zapretio je Iranu da ne izvodi udare, jer će u tom slučaju SAD odgovoriti "nikad viđenom silom".

- Iran je upravo najavio da će danas udariti veoma snažno, jače nego ikada ranije. Bolje je da to ne urade, jer ako to urade, udarićemo ih silom koja nikada nije viđena, kazao je predsednik SAD u objavi na društvenoj mreži Truth social što su preneli svi vodeći mediji u svetu.

Američki predsednik izjavio je prethodno, nakon što je objavio da je vrhovni lider Irana, ajatolah Ali Hamnei, poginuo u američkim i izraelskim udarima na Iran, da to "nije samo pravda za narod Irana, već i za sve velike Amerikance i one ljude iz mnogih zemalja širom sveta koje su Hamnei i njegova banda krvožednih nasilnika ubili ili osakatili".

 Tramp je kazao i da je to "najveća šansa za iranski narod da povrati svoju zemlju".

- Čujemo da mnogi od njihovih pripadnika Islamske revolucionarne garde, vojske i drugih bezbednosnih i policijskih snaga više ne žele da se bore i traže imunitet od nas. Kao što sam rekao - 'Sada mogu imati imunitet, kasnije dobijaju samo smrt, poručio je Tramp.

