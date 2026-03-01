Slušaj vest

Otkriveno je ko će zameniti ubijenog Alija HamnejaAlireza Arafi je imenovan za vršioca dužnosti vođe Irana.

On će određeni vremenski period služiti kao vrhovni vođa, izveštavaju iranski državni mediji, pre svih agencija ISNA.

Arafi će ovu najvišu funkciju u državi obavljati u prelaznom periodu, nakon eliminacije Hamneija.

Alireza Arafi (67) važi za jednog od najuticajnijih šiitskih ajatolaha i visokih verskih autoriteta u zemlji. Rođen 1959. godine u Mejbodu, on decenijama zauzima ključne pozicije unutar iranskog teokratskog sistema.

Član je Saveta čuvara, moćne institucije koja kontroliše zakonodavstvo i izbore, kao i Skupštine eksperata, tela koje je po ustavu jedino nadležno za izbor i nadzor vrhovnog vođe.

Ne propustitePlanetaPAKAO JE TEK POČEO, RAKETIRANA ZGRADA CIA U DUBAIJU! Pogledajte kancelarije američkih obaveštajaca u plamenu (VIDEO)
Dubai

Blizak Revolucionarnoj gardi

Pre imenovanja na čelo države, Arafi je vodio celokupan sistem verskih seminara u Iranu, sa centrom u svetom gradu Komu, čime je direktno oblikovao nove generacije verskih i političkih lidera. Takođe je bio na čelu Međunarodnog univerziteta Al-Mustafa, institucije zadužene za širenje šiizma i iranske ideologije u inostranstvu, zbog čega se smatra bliskim saradnikom bezbednosnih struktura i Revolucionarne garde.

Analitičari ocenjuju da izbor Arafija predstavlja pokušaj režima da očuva stabilnost i kontinuitet politike u trenutku ratne krize. Njegovo duboko poznavanje verske hijerarhije i istovremeno učešće u najvišim političkim telima čine ga figurom koja u ovom trenutku može da ujedini konzervativno sveštenstvo i vojne krugove.

(Kurir.rs/ISNA/P.V.)

Ne propustitePlanetaJUČE I DANAS JE BILO SAMO „ZAGREVANJE“: Netanjahu najavio HILJADE udara na „teroristički režim“! „Građani Irana, ustanite, sada je vaša šansa!“ (VIDEO)
Teheran
PlanetaPOGLEDAJTE ŠTA JE TRAMP RADIO PRE NEGO ŠTO JE STISNUO "SMRTONOSNO DUGME": To može samo on (VIDEO)
Donald Tramp
PlanetaKO JE ALI LARIDŽANI? MEĐU PRVIMA NAREDIO KRVAVO GUŠENJE PROTESTA! Preuzima vođstvo nad Iranom, posle likvidacije ajatolaha Alija Hamneija? (FOTO)
Ali Larijani Ali Laridžani
PlanetaKO JE BIO VRHOVNI VOĐA IRANA, AJATOLAH ALI HAMNEI? Posle njegove smrt, ništa više neće biti isto! Iran ima dve opcije
x02 EPA Iranian Supreme Leader's Offic.jpg