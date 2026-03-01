Slušaj vest

Otkriveno je ko će zameniti ubijenog Alija Hamneja - Alireza Arafi je imenovan za vršioca dužnosti vođe Irana.

On će određeni vremenski period služiti kao vrhovni vođa, izveštavaju iranski državni mediji, pre svih agencija ISNA.

Arafi će ovu najvišu funkciju u državi obavljati u prelaznom periodu, nakon eliminacije Hamneija.

Alireza Arafi (67) važi za jednog od najuticajnijih šiitskih ajatolaha i visokih verskih autoriteta u zemlji. Rođen 1959. godine u Mejbodu, on decenijama zauzima ključne pozicije unutar iranskog teokratskog sistema.

Član je Saveta čuvara, moćne institucije koja kontroliše zakonodavstvo i izbore, kao i Skupštine eksperata, tela koje je po ustavu jedino nadležno za izbor i nadzor vrhovnog vođe.

Blizak Revolucionarnoj gardi

Pre imenovanja na čelo države, Arafi je vodio celokupan sistem verskih seminara u Iranu, sa centrom u svetom gradu Komu, čime je direktno oblikovao nove generacije verskih i političkih lidera. Takođe je bio na čelu Međunarodnog univerziteta Al-Mustafa, institucije zadužene za širenje šiizma i iranske ideologije u inostranstvu, zbog čega se smatra bliskim saradnikom bezbednosnih struktura i Revolucionarne garde.