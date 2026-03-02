Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da je "veoma razočaran" u britanskog premijera Kira Starmera zbog toga što mu je blokirao korišćenje baze Dijego Garsija za izvođenje napada na Iran.

Američki predsednik je za britanski Telegraf naveo da je početno odbijanje premijera da dozvoli američkim snagama da koriste bazu na Arhipelagu Čagos bilo bez presedana u odnosima dve zemlje.

Britanija je uskratila Americi dozvolu da sprovodi napade iz baza poput Dijega Garsije i baze Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Ferford, pozivajući se na međunarodno pravo. Međutim, premijer je u nedelju uveče popustio i rekao da će dozvoliti Sjedinjenim Američkim Državama pristup Dijegu Garsiji za „specifične i ograničene odbrambene svrhe“.

Tramp je rekao da je Starmeru „trebalo previše vremena“ da promeni mišljenje. „To se verovatno nikada ranije nije dogodilo između naših zemalja“, rekao je za Telegraf, dodajući: "Izgleda da je bio zabrinut zbog zakonitosti."

Spor oko Dijega Garsije naveo je predsednika da povuče podršku premijerovom kontroverznom sporazumu o Čagosu, kojim bi se suverenitet nad teritorijom u Indijskom okeanu predao Mauricijusu, a vojna baza potom uzela u zakup.

"Ojednom je Mauricijus počeo da polaže pravo na vlasništvo"

Tramp je za Telegraf izjavio: "Odjednom je Mauricijus počeo da polaže pravo na vlasništvo. Trebalo je da se izbori za to i zadrži ga ili da ih natera da ga preuzmu, ako baš hoćete istinu. Ali ne, bili smo veoma razočarani Kirom.“

Dva dana nakon početka američkih napada na Iran, Tramp je rekao da je operacija „znatno ispred očekivanog plana“.

"Postoje ljudi bez ruku i nogu i lica koja su razneta. Iran je odgovoran za 95 odsto toga. Te strašne događaje prouzrokovao je Iran“, rekao je Tramp, ne navodeći konkretne slučajeve.

Tramp je za Telegraf rekao da je sporazum o Čagosu „veoma vouk stvar“. „Bilo bi mnogo bolje sa pravne strane da je jednostavno zadržao vlasništvo nad zemljom i nije ga dao ljudima koji nisu pravi vlasnici“, rekao je.

Govoreći o Starmerovom zaokretu po pitanju Dijega Garsije, dodao je: „To je korisno. Trebalo je previše vremena. Previše vremena.“

"Šahed" pogodio britansku bazu na Kipru

Kir Starmer je dao SAD dozvolu da koriste britanske vojne baze za napade na Iran tek u nedelju uveče. Starmer se takođe suočava s kritikama republikanaca u Vašingtonu zbog kašnjenja.

Sat vremena nakon što je premijer u nedelju uveče objavio da je dao dozvolu Sjedinjenim Američkim Državama da koriste baze, iranski dron-kamikaza tipa "Šahed" pogodio je britansku bazu Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Akrotiri na Kipru.