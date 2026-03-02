Slušaj vest

Premijer Velike Britanije Kir Starmer izjavio je danas da stoji pri svojoj odluci da se ne uključuje u početne napade na Iran.

On se obratio Parlamentu u ponedeljak popodne kako bi opravdao svoju odluku da se ne meša u početne američko-izraelske napade na Iran.

"Verujemo da je najbolji put napred za region i za svet pregovaračko rešenje u kojem Iran pristaje da odustane od bilo kakvih ambicija da razvije nuklearno oružje i prestane sa destabilizujućim aktivnostima širom regiona“, rekao je on.

Dodao je da je ovo "dugogodišnja pozicija prethodnih britanskih vlada.“

Starmer je nastavio rečima da je predsednik SAD Donald Tramp ranije u toku dana izrazio neslaganje sa njihovom odlukom da se ne uključe u početne napade.

"Ali moja je dužnost da procenim šta je u nacionalnom interesu Britanije“, naglasio je on.