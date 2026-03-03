GORI AMERIČKA AMBASADA NAKON RAZGOVORA PUTINA SA MOĆNIM PRINCOM! Iranski dronovi pogodili Rijad, Tramp najavio odmazdu za smrt 6 vojnika SAD (FOTO, VIDEO)
Danas je četvrti dan rata Izraela i SAD protiv Irana.
Američki predsednik Donald Tramp je juče, u prvom obraćanju u javnosti od početka novih sukoba na Bliskom istoku, poručio da je pokrenuo rat zato što je bila "poslednja, najbolja šansa" da se zaustavi nuklearni program koji su razvijale vlasti u Teheranu.
Američka ambasada u Kuvajtu zatvorena do daljnjeg
Američka ambasada u Kuvajtu se zatvara do daljnjeg zbog "kontinuiranih regionalnih tenzija".
- Otkazali smo sve redovne i hitne konzularne sastanke. Obavestićemo vas kada se ambasada vrati normalnom funkcionisanju - piše u saopštenju ambasade na društvenoj mreži X.
Skaj njuz podseća da su juče pojavili izveštaji o iranskom napadu dronom na ovu ambasadu.
Tramp najavio odmazdu zbog iranskog napada na ambasadu u Rijadu i smrt šest američkih vojnika
Tramp je u izjavi američkom televiziji Njuznejšen rekao da će SAD "uskoro" uzvratiti na napad Irana na američku ambasadu u Rijadu, kao i na smrt šest američkih vojnika koji su do sada stradali u sukobu sa Teheranom.
Vlasti SAD su sinoć saopštile da je ranjeno 18 pripadnika američkih trupa.
- (Tramp) mi je takođe rekao da ne misli da će biti potrebne čizme na terenu (raspoređivanje kopnenih trupa) - napisala je na društvenoj mreži X Keli Mejer, novinarka Njuznejšena koja je razgovarala sa šefom Bele kuće.
Istovremeni izraelski napadi na Teheran i Bejrut
Izraelske odbrambene snage (IDF) pokrenule su rano jutros napade na iransku prestonicu Teheran i libansku prestonicu Bejrut.
- IDF trenutno sprovodi istovremene ciljane napade na vojne objekte u Teheranu i Bejrutu - navodi se u saopštenju.
Avičaj Adrai, portparol IDF za arapsko govorno područje, rekao je da je u toku "talas opsežnih vazdušnih napada".
BBC prenosi da su napadi usledili oko sat vremena nakon što je IDF izdao "hitno upozorenje" stanovnicima južnih predgrađa Bejruta i desetina sela u Libanu, pozivajući ih na evakuaciju.
IDF je saopštio da cilja komandne centre i skladišta koja pripadaju ekstremističkoj organizaciji Hezbolah koju podržava Iran.
Iranski dronovi pogodili američku ambasadu u Rijadu
Američka ambasada u saudijskoj prestonici Rijadu pogođena je u napadu iranskih dronova i saopštila da se privremeno zatvara.
Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije je ranije na društvenim mrežama potvrdilo da je ambasadu pogodila dva drona i da je to izazvalo požar ograničenih razmera i manju materijalnu štetu na zgradi.
Gardijan prenosi izveštaje iz Saudijske Arabije da se čula glasna eksplozija i viđena je vatra kako izbija iz ambasade rano jutros.
Crni dim se dizao iznad diplomatskog kvarta Rijada, u kojem su smeštene strane misije.
Putin razgovorao sa saudijskim princom prestolonaslednikom
Ruski predsednik Vladimir Putin sinoć je razgovarao telefonom sa Muhamedom bin Salmanom, saudijskim prncom prestolonaslednikom.
Rojters prenosi saopštenje Kremlja da su njih dvojica razmatrali rizike eskalacije situacije oko Irana.
- Obe strane su izrazile ozbiljnu zabrinutost zbog stvarnih rizika od širenja sukoba, koji je već pogodio teritorije brojnih arapskih zemalja i mogao bi da ima katastrofalne posledice - saopštio je Kremlj.
Navodi se da je Putin kazao Bin Salmanu da postoji hitna potreba da se ova "izuzetno opasna situacija" reši političkim i diplomatskim sredstvima.
U odvojenom razgovoru u ponedeljak šef ruske dipoomatije Sergej Lavrov razgovarao je o iranskoj krizi sa saudijskim kolegom, princom Fejsalom bin Farhanom el Saudom.
Rezime trećeg dana rata
Sve što se juče dešavalo u sukobima na Bliskom istoku imate u našem blogu OVDE.