Svi događaji
Od najnovijeg
7:53

Američka ambasada u Kuvajtu zatvorena do daljnjeg

Američka ambasada u Kuvajtu se zatvara do daljnjeg zbog "kontinuiranih regionalnih tenzija".

- Otkazali smo sve redovne i hitne konzularne sastanke. Obavestićemo vas kada se ambasada vrati normalnom funkcionisanju - piše u saopštenju ambasade na društvenoj mreži X.

Skaj njuz podseća da su juče pojavili izveštaji o iranskom napadu dronom na ovu ambasadu.

7:42

Tramp najavio odmazdu zbog iranskog napada na ambasadu u Rijadu i smrt šest američkih vojnika

Tramp je u izjavi američkom televiziji Njuznejšen rekao da će SAD "uskoro" uzvratiti na napad Irana na američku ambasadu u Rijadu, kao i na smrt šest američkih vojnika koji su do sada stradali u sukobu sa Teheranom.

Vlasti SAD su sinoć saopštile da je ranjeno 18 pripadnika američkih trupa.

- (Tramp) mi je takođe rekao da ne misli da će biti potrebne čizme na terenu (raspoređivanje kopnenih trupa) - napisala je na društvenoj mreži X Keli Mejer, novinarka Njuznejšena koja je razgovarala sa šefom Bele kuće.

Američki predsednik Donald Tramp Foto: Evan Vucci/AP, AARON SCHWARTZ / POOL/Consolidated News Photos CNP POO

7:38

Istovremeni izraelski napadi na Teheran i Bejrut

Izraelske odbrambene snage (IDF) pokrenule su rano jutros napade na iransku prestonicu Teheran i libansku prestonicu Bejrut.

- IDF trenutno sprovodi istovremene ciljane napade na vojne objekte u Teheranu i Bejrutu - navodi se u saopštenju.

Avičaj Adrai, portparol IDF za arapsko govorno područje, rekao je da je u toku "talas opsežnih vazdušnih napada".

Izraelska vojska Foto: ALAA BADARNEH/EPA

BBC prenosi da su napadi usledili oko sat vremena nakon što je IDF izdao "hitno upozorenje" stanovnicima južnih predgrađa Bejruta i desetina sela u Libanu, pozivajući ih na evakuaciju.

IDF je saopštio da cilja komandne centre i skladišta koja pripadaju ekstremističkoj organizaciji Hezbolah koju podržava Iran.

7:37

Snimak pogođene američke ambasade

7:33

Iranski dronovi pogodili američku ambasadu u Rijadu

Američka ambasada u saudijskoj prestonici Rijadu pogođena je u napadu iranskih dronova i saopštila da se privremeno zatvara.

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije je ranije na društvenim mrežama potvrdilo da je ambasadu pogodila dva drona i da je to izazvalo požar ograničenih razmera i manju materijalnu štetu na zgradi.

američka ambasada
Američka ambasada u saudijskoj prestonici Rijadu Foto: BILAL QABALAN / AFP / Profimedia

Gardijan prenosi izveštaje iz Saudijske Arabije da se čula glasna eksplozija i viđena je vatra kako izbija iz ambasade rano jutros.

Crni dim se dizao iznad diplomatskog kvarta Rijada, u kojem su smeštene strane misije.

7:28

Putin razgovorao sa saudijskim princom prestolonaslednikom

Ruski predsednik Vladimir Putin sinoć je razgovarao telefonom sa Muhamedom bin Salmanom, saudijskim prncom prestolonaslednikom.

Rojters prenosi saopštenje Kremlja da su njih dvojica razmatrali rizike eskalacije situacije oko Irana.

- Obe strane su izrazile ozbiljnu zabrinutost zbog stvarnih rizika od širenja sukoba, koji je već pogodio teritorije brojnih arapskih zemalja i mogao bi da ima katastrofalne posledice - saopštio je Kremlj.

Ruski predsednik Vladimir Putin sumira 2025. u "Direktnoj liniji" Foto: Pavel Bednyakov/AP, SERGEI ILNITSKY/EPA

Navodi se da je Putin kazao Bin Salmanu da postoji hitna potreba da se ova "izuzetno opasna situacija" reši političkim i diplomatskim sredstvima.

Saudijski princ prestolonaslednik Mohamed bin Salman pripredio u Rijadu VIP prijem za američkog predsednika Donalda Trampa i njegovui delegaciju Foto: Alex Brandon/AP

U odvojenom razgovoru u ponedeljak šef ruske dipoomatije Sergej Lavrov razgovarao je o iranskoj krizi sa saudijskim kolegom, princom Fejsalom bin Farhanom el Saudom.

7:21

Rezime trećeg dana rata

Sve što se juče dešavalo u sukobima na Bliskom istoku imate u našem blogu OVDE.

Ne propustitePlanetaIRANCI ZATVORILI JEDNU OD ŽILA KUCAVICA ZA PREVOZ NAFTE "Zapalićemo svaki brod koji pokuša da prođe!" Amerikanci spremaju mnogo jače udare u naredna 24 sata
Iran.jpg
PlanetaTRI EVROPSKE SILE PRED UKLJUČENJEM U RAT PROTIV IRANA! Tramp najavio OSVETU i otkrio koliko će TRAJATI RAT! Objavljen SNIMAK UBISTVA ajatolaha! (VIDEO, FOTO)
collage copy.jpg
PlanetaTRAMP: AJATOLAH ALI HAMNEI JE MRTAV! I Iran potvrdio smrt vrhovnog vođe! Ubijena sedmorica visokih zvaničnika iranskog ministarstva odbrane (VIDEO, FOTO)
collage copy.jpg
Planeta"ONI ZA NAS ZNAČE ŽIVOT" Zelenski u panici, Ukrajina bi mogla da ostane bez KLJUČNE ZAŠTITE zbog rata Irana, Amerike i Izraela: "Uticaće nam na zalihe!"
Volodimir Zelenski