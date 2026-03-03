Slušaj vest

Ujedinjeno Kraljevstvo razmatra slanje velikog bojnog broda na Kipar kako bi branio bazu Akrotiri britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva (RAF) od iranskih napada dronovima i raketama, saznaje Skaj njuz.

Navodi se da su u toku razgovori o slanju razarača tipa 45 koji je jedini u britanskom pomorskom arsenalu u stanju da ispaljuje balističke rakete.

- Ozbiljno to razmatramo. Još uvek ništa nije potvrđeno - kazao je izvor iz Vajthola za britansku televiziju.

Navodi se da je Džon Hili, ministar odbrane Velike Britanije, održao sastanke sa vojnim komandantima o opcijama za povećanje bezbednosti RAF baze Akrotiri koja je prvi put pogođena dronom u nedelju uveče, a juče je ponovo bila meta Irana.

Ukoliko se odluči na izda naredbu o slanju razarača tipa 45, London će kod obale Kipra rasporediti ili "HMS Dankan" ili "HMS Dragon".

Britanski razarač "HMS Dankan" Foto: YANNIS KOLESIDIS/ANA-MPA, LA(Phot) STU HILL / BRITISH MINISTRY OF DEFENCE / HANDOUT/BRITISH MINISTRY OF DEFENCE, LA(Phot) BEN SUTTON / BRITISH MINISTRY OF DEFENCE / HANDOUT/BRITISH MINISTRY OF DEFENCE

Tajms je takođe objavio da Ministarstvo odbrane u Londonu planira da pošalje "HMS Dankan" u region u trenutku eskalacije rata koji je američki predsednik Donald Tramp poveo protiv Irana.

Britanski razarač "HMS Dragon" Foto: Neil Watkin / Alamy / Profimedia, Steve Parsons, PA Images / Alamy / Profimedia, Graham Prentice / Alamy / Profimedia

Korijere dela sera prenosi da je Esmail Bagei, portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana, reagovao danas na izjave iz Nemačke, Francuske i Velike Britanije o mogućim "odbrambenim akcijama" protiv iranskih raketa lansiranih na njihove baze u zemljama Persijskog zaliva.

- Iran to smatra objavom rata i saučestvovanjem s agresorima (Izraelom i SAD) - kazao je Bagei.

Iranska mornarica spremna je da odgovori Foto: Printscreen X

On je dodao da su Evropljani zauzeli "kontradiktorne" pristupe ratu koji je u toku.

- Trebalo bi da se ostave te ravnodušnosti, jer će posledice bilo kakvog kršenja zakona i ratnih pravila biće takve da će buknuti požar koji će se brzo proširiti na evropske zemlje i svet - zaključio je iranski zvaničnik.

(Kurir.rs/Sky News/The Times/Il Corriere della Sera/Preveo i priredio: N. V.)

Ne propustitePlanetaEVO KAKO JE MOSAD ZNAO GDE JE AJATOLAH, HAKOVALI SAOBRAĆAJNE KAMERE! Izraelski obaveštajac o ubistvu Hamneija: Teheran sam znao kao i ulicu u kojoj sam odrastao
Ajatolah Hamnei protesti u Iranu Iran
PlanetaKOME TO SADA PRETI TRAMP? KAŽE DA AMERIKA MOŽE DA "VODI RATOVE ZAUVEK" Ne pominje Iran, već da su SAD nagomilale oružje i da su "spremne za POBEDU, VELIKU!!!"
Donald Tramp
PlanetaNETANJAHU SE NASMEJAO NA PITANJE DA LI JE UVUKAO TRAMPA U RAT: Kaže da je predsednik SAD "najjači lider na svetu" i "radi ono što je ispravno za Ameriku" (FOTO)
Benjamin Netanjahu Donald Tramp
PlanetaIZRAELSKA VOJSKA UŠLA U LIBAN! IDF objavio da vrše operacije u južnom delu susedne zemlje, trupe "napreduju i preuzimaj kontrolu nad dodatnim položajima" (FOTO)
x01 EPA Alaa Badarneh.jpg
Planeta100 IZRAELSKIH AVIONA SRUČILO 250 BOMBI NA PREDSEDNIČKU PALATU U TEHERANU! Iran izveo POKOLJ VOJNIKA SAD U DUBAIJU? Revolucionarna garda: Ubili 40, ranili 70!
iran izrael sad rat