Ujedinjeno Kraljevstvo razmatra slanje velikog bojnog broda na Kipar kako bi branio bazu Akrotiri britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva (RAF) od iranskih napada dronovima i raketama, saznaje Skaj njuz.

Navodi se da su u toku razgovori o slanju razarača tipa 45 koji je jedini u britanskom pomorskom arsenalu u stanju da ispaljuje balističke rakete.

- Ozbiljno to razmatramo. Još uvek ništa nije potvrđeno - kazao je izvor iz Vajthola za britansku televiziju.

Ukoliko se odluči na izda naredbu o slanju razarača tipa 45, London će kod obale Kipra rasporediti ili "HMS Dankan" ili "HMS Dragon".

1/4 Vidi galeriju Britanski razarač "HMS Dankan" Foto: YANNIS KOLESIDIS/ANA-MPA, LA(Phot) STU HILL / BRITISH MINISTRY OF DEFENCE / HANDOUT/BRITISH MINISTRY OF DEFENCE, LA(Phot) BEN SUTTON / BRITISH MINISTRY OF DEFENCE / HANDOUT/BRITISH MINISTRY OF DEFENCE

Tajms je takođe objavio da Ministarstvo odbrane u Londonu planira da pošalje "HMS Dankan" u region u trenutku eskalacije rata koji je američki predsednik Donald Tramp poveo protiv Irana.

1/4 Vidi galeriju Britanski razarač "HMS Dragon" Foto: Neil Watkin / Alamy / Profimedia, Steve Parsons, PA Images / Alamy / Profimedia, Graham Prentice / Alamy / Profimedia

Korijere dela sera prenosi da je Esmail Bagei, portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana, reagovao danas na izjave iz Nemačke, Francuske i Velike Britanije o mogućim "odbrambenim akcijama" protiv iranskih raketa lansiranih na njihove baze u zemljama Persijskog zaliva.

- Iran to smatra objavom rata i saučestvovanjem s agresorima (Izraelom i SAD) - kazao je Bagei.

1/8 Vidi galeriju Iranska mornarica spremna je da odgovori Foto: Printscreen X

On je dodao da su Evropljani zauzeli "kontradiktorne" pristupe ratu koji je u toku.