Prva dama Sjedinjenih Američkih Država, Melanija Tramp, juče je predsedavala sednicom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Glavne teme sastanka bile su uloga obrazovanja u promovisanju tolerancije i svetskog mira, kao i zaštita dece u oružanim sukobima, dok američka vojska nastavlja vojne operacije u Iranu.

U uvodnom obraćanju, Melanija Tramp izrazila je "iskreno saučešće" porodicama američkih vojnika koji su poginuli i poželela brz oporavak ranjenima, ali nije direktno komentarisala aktuelne vojne napade.

Melanija Tramp predsedava sednicom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija

„Moje iskreno saučešće porodicama koje su izgubile svoje heroje, koji su dali živote za slobodu. Njihova hrabrost i posvećenost zauvek će ostati upamćeni“, rekla je Tramp i dodala da se nada da će mir uskoro doći do dece širom sveta.

Prva dama SAD koja predsedava sastankom

Sednica je trajala gotovo dva sata, čime je Melanija Tramp postala prva dama SAD koja je ikada predsedavala sastankom Saveta bezbednosti UN.

Nakon sednice, prva dama se fotografisala sa članovima Saveta, uključujući predstavnike Kine i Rusije, koji su na vanrednoj sednici u subotu oštro kritikovali vojne napade SAD i Izraela na Iran.