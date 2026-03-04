Iran je pozvao Savet bezbednosti UN da deluje kako bi zaustavio rat
IRAN POZVAO SAVET BEZBEDNOSTI UN DA ZAUSTAVI RAT! "Imaju dužnost da to učine"
Iran je pozvao Savet bezbednosti UN da deluje kako bi zaustavio rat koji protiv njega vode Sjedinjene Američke Države (SAD) i Izrael, preneli su francuski mediji.
"Ako to želi, Savet bezbednosti može da deluje i ima dužnost da to učini", izjavio je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei na konferenciji za novinare.
"Ne postoji prepreka za njegovo delovanje, osim njegove sopstvene volje", dodao je on.
SAD i Izrael su u subotu napali Iran, na šta je Teheran uzvratio raketiranjem Izraela, Kuvajta, Bahreina i drugih bliskoistočnih zemalja.
Američko i izraelsko bombardovanje Irana i Teherana Foto: Noor Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, Screenshot, Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia
