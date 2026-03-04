Slušaj vest

Iran je pozvao Savet bezbednosti UN da deluje kako bi zaustavio rat koji protiv njega vode Sjedinjene Američke Države (SAD) i Izrael, preneli su francuski mediji.

"Ako to želi, Savet bezbednosti može da deluje i ima dužnost da to učini", izjavio je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei na konferenciji za novinare.

"Ne postoji prepreka za njegovo delovanje, osim njegove sopstvene volje", dodao je on.

SAD i Izrael su u subotu napali Iran, na šta je Teheran uzvratio raketiranjem Izraela, Kuvajta, Bahreina i drugih bliskoistočnih zemalja.

Američko i izraelsko bombardovanje Irana i Teherana Foto: Noor Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, Screenshot, Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sva dešavanja o situaciji na Bliskom istoku možete pratiti uživo u našem BLOGU.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaAMERIKA UPOTREBILA NAJNOVIJE JEFTINO ORUŽJE U NAPADU NA IRAN: Razvijeno rekordnom brzinom po uzoru na iranski Šahid! (FOTO/VIDEO)
Dron kamikaza LUCAS
PlanetaPRVA DAMA AMERIKE PREDSEDAVALA SEDNICOM SAVETA BEZBEDNOSTI: Istorijski presedan u UN! Melanija izrazila saučešće porodicama stradalih američkih vojnika (VIDEO)
x02 EPA Olga Fedorova.jpg
PlanetaPOGLEDAJTE KAKO DANAS IZGLEDA ORMUSKI MOREUZ: Ako sukob na Bliskom istoku potraje, nafta će poskupeti dva i po puta! (FOTO)
ormuski moreuz.jpeg
PlanetaBIVŠA GRADONAČELNICA SILOVALA DEČAKA PORED BAZENA: Sutradan naručila kontracepciju, njena deca SVE videla! (FOTO)
misti 1.jpg