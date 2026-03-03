Slušaj vest

Vatrogasci u Dubaiju večeras su ugasili požar u blizini konzulata SAD u tom gradu, koji je izazvan napadom drona.

Kancelarija za medije vlade Dubaija saopštila je da u ovom incidentu nije bilo povređenih.

Američki zvaničnik i lokalne vlasti potvrdili su za Volstrit džornal da je dron pogodio parking prostor konzulata.

Snimci na društvenim mrežama prikazali su crni dim koji se podiže u blizini diplomatskog predstavništva.

Gradske vlasti Dubaija rekle su da je požar brzo lokalizovan i stavljen pod kontrolu.

