POGLEDAJTE TRENUTAK KADA IRANSKI DRON UDARA U AMERIČKI KONZULAT U DUBAIJU! Ljudi se rastrčali na sve strane, a onda je usledila EKSPLOZIJA! (VIDEO)
Vatrogasci u Dubaiju večeras su ugasili požar u blizini konzulata SAD u tom gradu, koji je izazvan napadom drona.
Kancelarija za medije vlade Dubaija saopštila je da u ovom incidentu nije bilo povređenih.
Američki zvaničnik i lokalne vlasti potvrdili su za Volstrit džornal da je dron pogodio parking prostor konzulata.
Snimci na društvenim mrežama prikazali su crni dim koji se podiže u blizini diplomatskog predstavništva.
Gradske vlasti Dubaija rekle su da je požar brzo lokalizovan i stavljen pod kontrolu.
(Kurir.rs/Guardian/P.V.)
