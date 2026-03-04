Slušaj vest

Priča Aleksandre Hildebrandt, žene koja je u 66. godini rodila deseto dete, obišla je svet. Njena sudbina podseća na uzbudljiv roman, pun neočekivanih obrta, gubitaka i pronalaženja istinske sreće tamo gde niko nije ni očekivao.

Životni put Aleksandre bio je pun izazova. Godine 1986. zadesila ju je nesreća u Černobilju, kada je bila svega pedeset kilometara od nuklearne elektrane. Snažna radijacija izazvala je ozbiljne zdravstvene probleme i boravak u bolnici, među ženama koje su prošle slično. Aleksandra je uspela da se oporavi zahvaljujući prirodnim metodama, što je ojačalo njen karakter i pripremilo za buduće izazove, a danas je majka desetoro dece.

Preokret u životu desio se kada je Aleksandra putovala u Berlin sa horom, noseći sa sobom 120 svojih slika u nadi da će ih prodati. Sudbonosan je bila susret sa Rajnerom Hildebrandtom, osnivačem Muzeja Berlinskog zida. On je kupio jednu sliku, ali ubrzo je shvatio da je pravo blago sama umetnica. Uprkos razlici od 44 godine, između njih se rodila ljubav.

Drugi pokušaj sreće i novo majčinstvo

Aleksandra se 1992. godine preselila u Nemačku, a tri godine kasnije su se venčali. Rajner je postao njen životni saputnik i mentor, otvarajući joj vrata ka novoj životnoj fazi. Nažalost, 2004. godine Rajner je preminuo, ostavljajući Aleksandru samu sa dvoje dece iz prvog braka i ogromnim muzejem koji je trebalo voditi.

Izgledalo je da je njen privatni život bio završen, ali sudbina joj je pružila novi šansu. Kroz rad sa poslanikom Danijelom Dormanom, Aleksandra je pronašla novu ljubav. U braku su od 2016. godine, kada je Aleksandri bilo 53 godine. U tom periodu rodila je blizance Elizabet i Maksimilijana, a zatim Aleksandru, Leopolda, Anu, Mariju, Katarinu, a 19. marta 2025. godine, u 66. godini, rodila je deseto dete sina Filipa, carskim rezom, sa 3.550 grama i 50 centimetara.

Kako izgleda njen svakodnevni život

Danas Aleksandrin dan je ispunjen aktivnostima, ali nema mesta za umor. Suprotno stereotipima, ona ne sedi kod kuće sa bebama, već i dalje vodi Muzej Berlinskog zida, aktivno učestvuje u društvenim projektima i planira novi memorijal u čast savezničkih snaga.

Tajna njenog uspeha je jednostavna, ali i zahtevna: stroga disciplina, pravilna ishrana, svakodnevno plivanje, dugačke šetnje i potpuno izbegavanje loših navika. Profesor Wolfgang Henrih iz klinike Charite, koji je pratio trudnoće, više puta je isticao da je Aleksandrin zdravstveni status bolji nego kod mnogih tridesetogodišnjaka.

Ona je nosila svako dete, nastavljajući profesionalno da radi i nije uzimala duži porodiljski odmor.

Porodica živi u prostranom domu u Berlin‑Celendorfu. Trenutno se opremaju sobe za najmlađu decu. Starija deca, Svetlana (45) i Artem (36), žive samostalno, ali su uvek tu da podrže majku.