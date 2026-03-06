Slušaj vest

Pred Ahmadom Vahidijemje težak posao!

Novi šef Iranske revolucionarne garde (IRGC)do sada je bio zadužen za izvoz islamske revolucije širom Bliskog istoka, ali sada ima još komplikovaniji zadatak: da očuva režim i spreči da zemlja od 93 miliona stanovnika potone u građanski rat i međusobni pokolj, piše Telegraph.

Podsetimo, dosadašnji komandant garde Mohamad Pakpour ubijen je prvog dana agresije SAD i Izraela na Iran.

S jedne strane suočava se sa navodnim zaverama za rušenje Islamske Republike koje podržava američka CIA, s druge strane tu su balučki militanti na jugoistoku, a sa treće nezadovoljni Arapi na jugozapadu. Neprestani vazdušni napadi SAD i Izraela da se i ne pominju, pa je Teheranu svakako potreban odlučan i sposoban komandant.

Šezdesetsedmogodišnji Vahidi je 1988. godine imenovan za komandanta Kudsa, spoljnog operativnog krila IRGC-a, i imao je ključnu ulogu u jačanju organizacija poput Hezbolaha u Libanu, hutističkog pokreta u Jemenu, Hamasa u Gazi, kao i iračkih i sirijskih milicija.

On zna koji plemenski vođe pozitivno reaguju na kooptiranje, a koji na prinudu. Razume posredničko ratovanje i način upravljanja neperzijskim milicijama, a to znanje će mu sada biti korisnije od taktičke genijalnosti.

Upravo to što je Vahidi imenovan na tako važnu poziciju znak je da je Teheranu najvažnije da izbegne građanski rat tako što će zadržati kontrolu u etnički osetljivim regionima i suzbiti separatističke aktivnosti.

Vahidi je na to već upozorio, rekavši u četvrtak da će svaka „teroristička ili separatistička aktivnost“ biti „ugušena u kolevci“, i zapretio „uništenjem“ svakome ko napadne Iran.

„Neprijatelji i zavedeni kontrarevolucionarni elementi treba da znaju da će, ako počine zlo protiv Irana, biti suočeni sa potpunim uništenjem“, rekao je portparol IRGC-a.

Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Ali Larijani, sekretar iranskog Saveta za nacionalnu bezbednost, takođe je upozorio da bi svaka američka kopnena invazija rezultirala „hiljadama poginulih i zarobljenih“.

„Neki američki zvaničnici rekli su da nameravaju da uđu u Iran kopnenim putem sa nekoliko hiljada vojnika“, rekao je Larijani.

„Hrabri sinovi Ruholaha Homeinija i Alija Hamneija čekaju da osramote te zle američke zvaničnike sa nekoliko hiljada mrtvih i zarobljenih. Zemlja Iran nije mesto za ples đavola“.

Obaveštajna organizacija IRGC-a takođe je poslala poruke na milione telefona, upozoravajući da će se „svaki pokret koji narušava bezbednost smatrati direktnom saradnjom sa neprijateljem“.

Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Vahidijev instinkt za preživljavanje

Međutim, to nisu samo prazne pretnje. Vahidiju nije strana upotreba sile. Tokom masovnih protesta 2022. godine, kada je ministar unutrašnjih poslova Abdolreza Rahmani Fazli branio bezbednosne snage koje su pucale demonstrantima u glavu, rekavši da se „pucalo i u noge“, Vahidi je podržao takav pristup.

Vahidi je bio ministar odbrane do 2013. godine, nakon čega se pridružio Savetu za procenu svrsishodnosti, koji savetuje vrhovnog vođu.