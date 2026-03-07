AMERIČKI ELITNI BOMBARDER B-1 STIGAO U NATO DRŽAVU! Izvodiće UDARE na Iran, razvija ogrmonu brzinu, opremljen sa 24 krstareće rakete ili 34 tona oružja! (VIDEO)
Veliki američki bombarder Rockwell B‑1 Lancer, koji može da nosi do 24 krstareće rakete, sleteo je u Veliku Britaniju nakon što je američki ministar rata upozorio na moguće pojačavanje napada na Iran.
Karakteristike i brzina bombardera
Bombarder B-1 Lanser dug je 44,5 metara, ima raspon krila od 41,7 metara i težak je oko 86 tona. Prema podacima kompanije Boing, reč je o najbržem bombarderu u američkom ratnom vazduhoplovstvu, koji može dostići brzinu veću od 1.450 km/h.
Napredni sistemi navođenja i zaštite
Bombarder, poznat i pod nadimkom "The Bone", opremljen je naprednim radarskim i GPS sistemima za navođenje napada. Takođe ima elektronske ometače, sisteme upozorenja na radarsko praćenje i mamce koji pomažu da izbegne otkrivanje od strane protivnika.
"Rockwell B‑1 Lancer" je ranije korišćen u vojnim operacijama u Siriji, Libiji, Avganistanu i Iraku. Ima posadu od četiri člana i može da nosi do 34 tone oružja i opreme.
Dolazak u britansku bazu
Bombarder je u petak snimljen pri dolasku u bazu RAF Fairford u Gločesterširu, nakon što je britanski premijer Kir Starmer dao dozvolu Sjedinjenim Američkim Državama da iz britanskih baza izvode napade na iranske raketne objekte.
Reakcije i najavljeni protesti
Zapadni zvaničnici potvrdili su u sredu da se očekuje dolazak dodatnih američkih aviona u bazu tokom narednih dana. Za danas popodne najavljeni su protesti ispred baze RAF Fairford protiv mogućeg korišćenja baze za američke bombardere.