Veliki američki bombarder Rockwell B‑1 Lancer, koji može da nosi do 24 krstareće rakete, sleteo je u Veliku Britaniju nakon što je američki ministar rata upozorio na moguće pojačavanje napada na Iran.

Karakteristike i brzina bombardera

Bombarder B-1 Lanser dug je 44,5 metara, ima raspon krila od 41,7 metara i težak je oko 86 tona. Prema podacima kompanije Boing, reč je o najbržem bombarderu u američkom ratnom vazduhoplovstvu, koji može dostići brzinu veću od 1.450 km/h.

Napredni sistemi navođenja i zaštite

Bombarder, poznat i pod nadimkom "The Bone", opremljen je naprednim radarskim i GPS sistemima za navođenje napada. Takođe ima elektronske ometače, sisteme upozorenja na radarsko praćenje i mamce koji pomažu da izbegne otkrivanje od strane protivnika.

"Rockwell B‑1 Lancer" je ranije korišćen u vojnim operacijama u Siriji, Libiji, Avganistanu i Iraku. Ima posadu od četiri člana i može da nosi do 34 tone oružja i opreme.

Dolazak u britansku bazu

Bombarder je u petak snimljen pri dolasku u bazu RAF Fairford u Gločesterširu, nakon što je britanski premijer Kir Starmer dao dozvolu Sjedinjenim Američkim Državama da iz britanskih baza izvode napade na iranske raketne objekte.

Reakcije i najavljeni protesti

Zapadni zvaničnici potvrdili su u sredu da se očekuje dolazak dodatnih američkih aviona u bazu tokom narednih dana. Za danas popodne najavljeni su protesti ispred baze RAF Fairford protiv mogućeg korišćenja baze za američke bombardere.