Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je iransko vodstvo "nerazumno" i da bi, prema njegovim rečima, "bez oklevanja upotrebili nuklearno oružje", dodajući kako je svet učinjen sigurnijim zahvaljujući potezima protiv njih.

Iranski ministar spoljnih poslova optužio je Sjedinjene Američke Države za napad na postrojenje za desalinizaciju vode, zbog čega je, kako tvrdi, poremećeno snabdevanje pitkom vodom u oko trideset sela.

Ruski ambasador u Velikoj Britaniji poručio je da Rusija ne zauzima neutralan stav u sukobu, već otvoreno podržava Iran.

Izraelske obaveštajne službe saopštile su da je sin iranskog ajatolaha preživio napad, ali da je tom prilikom ranjen.

U Teheranu su zabeležene dramatične scene nakon što je Izrael izveo napade na skladišta nafte, dok je u Bejrutu pogođen jedan hotel, a prema prvim informacijama najmanje četiri osobe su poginule.