APOKALIPTIČNA SCENA U TEHERANU, NEBO JE TAMNO, "SUNCE JE NESTALO" Bombardovana iranska sladišta nafte, Liban i Kuvajt u PLAMENU, raste broj MRTVIH (FOTO/VIDEO)
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je iransko vodstvo "nerazumno" i da bi, prema njegovim rečima, "bez oklevanja upotrebili nuklearno oružje", dodajući kako je svet učinjen sigurnijim zahvaljujući potezima protiv njih.
Iranski ministar spoljnih poslova optužio je Sjedinjene Američke Države za napad na postrojenje za desalinizaciju vode, zbog čega je, kako tvrdi, poremećeno snabdevanje pitkom vodom u oko trideset sela.
Ruski ambasador u Velikoj Britaniji poručio je da Rusija ne zauzima neutralan stav u sukobu, već otvoreno podržava Iran.
Izraelske obaveštajne službe saopštile su da je sin iranskog ajatolaha preživio napad, ali da je tom prilikom ranjen.
U Teheranu su zabeležene dramatične scene nakon što je Izrael izveo napade na skladišta nafte, dok je u Bejrutu pogođen jedan hotel, a prema prvim informacijama najmanje četiri osobe su poginule.
Izraelske snage tvrde da su u Bejrutu gađale komandante Iranske revolucionarne garde.
Tramp: "Ne želim da Kurdi uđu u Iran"
Američki predsednik Donald Tramp odbacio je mogućnost uključivanja kurdskih boraca u rat u Iranu.
Jutarnje nebo iznad Teherana mračno posle napada na skladišta nafte
Stanovnici glavnog grada Irana kažu da je nebo jutros postalo crno i sivo nakon sinoćnjih udara na skladišta nafte u provincijama Teheran i Alborz.
Izvršni direktor iranske kompanije za distribuciju naftnih derivata izjavio je da su u napadima poginula četiri vozača cisterni koji su radili u tim postrojenjima.
Dodao je da je gorivo "uskladišteno u dovoljnim količinama u naftnim depoima", ali je pozvao građane da na benzinske pumpe idu "samo ako je neophodno".
Vreme je danas oblačno u Teheranu, a jedna devojka kaže da "izgleda kao da je sunce potpuno nestalo".
- Bilo je veoma zastrašujuće kada sam se probudila. Kao da se sve pretvorilo u noć. U vazduhu osećam miris spaljenog goriva - rekla je druga žena.
Zbog prekida interneta i dalje je veoma teško stupiti u kontakt s ljudima unutar Irana, iako su neki uspeli nakratko da uspostave vezu.
Tramp poručio saveznicima: "Malo je kasno za slanje brodova, zar ne?"
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da ga "uopšte nije briga" da li bi saveznici mogli da učine više kako bi pomogli u ratu protiv Irana.
Govoreći za CBS News, Tramp je rekao: "Mogu da rade šta god žele. Oni koji su lojalni već su uključeni."
Njega su pitali i o mogućnosti da je Velika Britanija pripremila nosače aviona za eventualno raspoređivanje na Bliskom istoku, iako je ranije rekao da to neće biti potrebno.
U intervjuu datom u subotu uveče Tramp je dodao: "Malo je kasno za slanje brodova, zar ne? Malo je kasno."
Iranski dron pogodio jednu od zgrada u Kuvajtu
Veliki požar zahvatio je jednu od kula u Kuvajtu nakon što ju je pogodio iranski samoubilački dron.
Kuvajtska vojska saopštila je da su civilni objekti u Kuvajtu oštećeni usled pada krhotina nakon presretanja dronova.
- Neki civilni objekti pretrpeli su materijalnu štetu zbog krhotina i gelera koji su pali tokom operacija presretanja - naveo je portparol Ministarstva odbrane u objavi na mreži X, koju je podelila kuvajtska vojska.
Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se veliki požar koji je zahvatio jednu kulu u Kuvajtu.
Portparol je dodao da vazduhoplovstvo zemlje "nastavlja da deluje protiv neprijateljskih vazdušnih ciljeva", dok vojska poziva građane i stanovnike da "poštuju uputstva o bezbednosti i sigurnosti".
Poginula dva pripadnika kuvajtske granične straže
Kuvajt je objavio da su dve osobe iz granične straže poginule nakon što je zemlju pogodila salva projektila i dronova. Identifikovani su kao potpukovnik Abdulah Imad al Šarah i kapetan Fahd Abdulaziz al Madžmoud.
U saopštenju je kuvajtsko Ministarstvo odbrane navelo da su poginuli "dok su obavljali svoju nacionalnu dužnost". Nisu izneli dodatne pojedinosti o okolnostima njihove smrti.
Ta dvojica pripadnika granične straže poslednje su žrtve rata u Kuvajtu otkako je pre osam dana izbio američko-izraelski sukob s Iranom. Prošle nedelje poginula su i dva vojnika kao i jedno dete.
Vatrogasci su i jutros gasili požare na spremnicima goriva na međunarodnom aerodromu Kuvajt, kao i na jednoj visokoj vladinoj zgradi u Kuvajt Sitiju, izvestila je državna novinska agencija.
Rezervoari sa gorivom na aerodromu direktno su pogođeni u napadu dronom, saopštilo je kuvajtsko Ministarstvo odbrane.
Iranci: Tokom noći pogođeno pet naših naftnih postrojenja
Sjedinjene Američke Države i Izrael pogodili su pet naftnih postrojenja u noćnim napadima u iranskoj prestonici i njenoj okolini, kazao je jedan zvaničnik za državnu televiziju.
- Sinoć su neprijateljski avioni napali četiri skladišta nafte i centar za transport naftnih derivata u Teheranu i Alborzu - izjavio je za državnu televiziju direktor Nacionalne iranske kompanije za distribuciju naftnih derivata Keramat Vejskarami.
Dodao je da je svih pet postrojenja "oštećeno", ali da su "požari stavljeni pod kontrolu".
Irak: Napad na ambasadu SAD je teroristički napad
Irački premijer Mohamed Šija Al Sudani je sinoćnji napad na američku ambasadu u Bagdadu okarakterisao kao teroristički udar.
Tvrdi se da je projektil pogodio prostor gde se u američkoj ambasadi spuštaju helikopteri.
Američka ambasada se nalazi na prostoru kakav zauzimaju i druge diplomtske misije, navodi AP.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bagdadu prikazala je odbrambeni sistem C-RAM (Counter-Rocket, Artillery, and Mortar), namenjen presretanju raketa, artiljerijskih projektila i minobacačkih granata.
Bahrein: Otvorena iranska agresija, krhotine ranile tri osobe
Tri osobe ranjene su u Bahreinu od krhotina nakon raketnog napada. Vlasti navode da su krhotine pale na zgradu univerziteta u gradu Muharak u Bahreinu.
Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje objavilo je da su elovi projektila prouzrokovali i materijalnu štetu pa je u nizu objava spomenuta "otvorena iranska agresija".
Navode i da su civilne mete bile "neselektivno napadnute", a da je postrojenje za desalinizaciju vode pretrpelo materijalnu štetu nakon napada dronom.
Američki vojnici nosili kovčege s telima poginulih saboraca, Tramp salutirao
Američki predsednik Donald Tramp učestvovao je u vojnoj bazi Dover u Delaveru na kratkoj ceremoniji povratka posmrtnih ostatka šestoro američkih vojnika poginulih u ratu s Iranom.
Nikol Amor (39), Kodi Kork (35), Deklan Kodi (20), Robert Marzan (54), Džefri O'Brajen (45) i Noa Titjens (42) dopremljeni su u kovčezima u vazduhoplovnu bazu Dover, u državi Delaver.
- Ovo su veliki heroji naše zemlje - izjavio je Tramp.
Šestoro rezervista je poginulo u iranskom bombardovanju logističke baze Šuajba u Kuvajtu, ubrzo nakon američko-izraelskog napada na Iran prošle subote.
Izraelska vojska: Gađali smo ključne komandante IRGC u Teheranu
Nakon izveštaja da je izraelski avioni gađali hotel u Bejrutu i ubili najmanje četiri osobe, Izraelske odbrambene snage objavile su da su izvele ciljani napad na ključne komandante Iranske revolucionarne garde.
Navode da su mete bili pripadnici libanskog korpusa jedinice Kudsa, inostranog krila Iranske revolucionarne garde, koji su "delovali na sprovođenju terorističkih planova protiv Države Izrael i njenih građana s libanske teritorije".
- Iranski teroristički režim sistemski deluje među civilnim stanovništvom i u Iranu i u Libanu, cinično iskorišćavajući stanovnike i koristeći ih kao živi štit kako bi ostvario terorističke ciljeve - kaže izraelska vojska.
Navode i da su preduzeli različite mere kako bi smanjili rizik za civile, uključujući upotrebu preciznog naoružanja i vazdušnog nadzora.
Pogođen hotel u Bejrutu
Tokom noći su u izraelskom napadu na hotel u Libanu u centru Bejruta ubijene četiri osobe, a još deset ih je ranjeno, objavilo je tamošnje Ministarstvo zdravlja.
Prema agenciji Rojters, u hotelu su bili smešteni ljudi raseljeni zbog borbi na jugu Libana i u južnim predgrađima Bejruta.
Neki su već ranije napustili zgradu iz straha od novih napada.
Kineski šef diplomatije: Nemiri ne donose nikakvu korist nikome
Kineski ministar spoljnih poslova upozorio je da nemiri na Bliskom istoku "ne donose nikakvu korist nikome" i da nisu smeli da se dogode.
Vang Ji je pozvao velike svetske ekonomije da "odigraju konstruktivnu ulogu" i zatražio trenutni prekid vojnih dejstava.
Ove izjave su došle uoči dugoočekivanog samita koji bi ovog meseca trebao da se održi između lidera Si Đinpinga i predsednika SAD Donalda Trampa.
- Neuspeh u angažmanu između dveju zemalja samo bi doveo do nesporazuma i pogrešnih procena, eskalacije prema sukobu i štete za ceo svet - naglasio je, misleći na SAD i Kinu.
Kapetan američke mornarice odbacio izveštaje o zarobljenim Amerikancima
Iranski visoki bezbednosni zvaničnik kaže da je primio izveštaje prema kojima je nekoliko američkih vojnika "zarobljeno".
Ali Laridžani je naveo da Amerikanci tvrde da su ti vojnici "poginuli u borbi".
- Uprkos njihovim uzaludnim pokušajima, istina nije nešto što mogu dugo da skrivaju - dodao je.
SAD su, međutim, odbacile te tvrdnje. Kapetan američke mornarice Tim Hokins poručio je da Iran nije zarobio nijednog američkog vojnika niti ih drži kao taoce.
Rezime osmog dana rata
