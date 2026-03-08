Slušaj vest

Sejed Ali Musavi rekao je za BBC da bi Iran imao "pravo na samoodbranu" ako bi Velika Britanijadirektno učestvovala u američko-izraelskim napadima na Iran.

On je naglasio da Iranočekuje od britanske vlade, kao i drugih zemalja, da budu "veoma oprezni" u svojim postupcima.

Velika Britanija dozvolila korišćenje baza, ali ne učestvuje direktno

Velika Britanija je dala dozvolu SAD da koristi britanske baze za ono što ministri opisuju kao odbrambene udare na iranske objekte, ali sama Velika Britanija nije učestvovala u direktnim napadima.

Ambasador je ocenio da je "dobro" što London nije "uključen u ovu agresiju“, dodajući da veruje da je britanska vlada izvukla pouke iz invazije na Irak 2003. godine.

Iran neće prekinuti napade ukoliko se nastave udari

Uprkos izvinjenju iranskog predsednika Masuda Pezeškijana prema susednim zemljama Zaliva u subotu, Musavi je jasno rekao da će Iran nastaviti da napada američke baze ako udari na Iran budu nastavljeni.

- Ako se objekti, imovina ili baze koriste protiv iranskog naroda, oni će se smatrati legitimnim ciljevima - naveo je ambasador.

Napadi u Zalivu i šire

Tokom poslednjih dana, zemlje Zaliva, uključujući Katar i UAE, pogođene su iranskim napadima, dok SAD i Izrael nastavljaju svoje operacije kako rat ulazi u drugu nedelju.

U ekskluzivnom intervjuu za BBC, Musavi je rekao da postoji "volja sa iranske strane da se ne napadaju susedne zemlje", ali je naglasio da Iran zadržava pravo da napada ciljeve širom regiona gde se nalaze vojne baze.

- Naša reakcija zavisi od aktivnosti Amerikanaca i izraelskog režima. Ako agresija bude nastavljena, nema sumnje da ćemo se braniti. I ako budu želeli da koriste ove vojne baze, iako ne želimo, nema sumnje da ćemo se braniti u skladu sa tim - rekao je on.

Širenje sukoba u regionu

Više od sedam dana od početka američko-izraelskih udara na Iran, Teheran je odgovorio sopstvenim napadima širom regiona.

Kuvajt, Katar, UAE, Saudijska Arabija, Bahrein, Oman, Azerbejdžan i Irak su pogođeni, kao i britanska baza na Kipru.

Uprkos izvinjenju predsednika Pezeškijana, izveštaji sa terena sugerišu da iranski napadi nisu prestali - Katar i UAE su u subotu popodne saopštili da su presreli rakete koje su ih gađale.

Unutrašnje neslaganje u Iranu

Pezeškijanova poruka nije bila univerzalno prihvaćena u Iranu, a neki tvrdi političari kritikovali su ton kao slab. Retko se dešava da se iranski lideri javno izvinjavaju, a još je ređe da se iranski predstavnik odazove na intervju.

Ambasador Musavi je pristao na intervju u ambasadi Irana u Londonu, zgradi koja ima veliki istorijski značaj.

Godine 1980, tokom dramatične opsade zgrade, pet iranskih naoružanih napadača je ubijeno od strane britanskih SAS komandosa. Devetnaest talaca je oslobođeno, jedan je poginuo, a dvojica su povređena.

Poruka Irana - ovo je samo odgovor na agresiju

Kao i predsednik, ambasador je želeo da istakne da Iran reaguje samo na agresiju Izraela i SAD, i da ne želi da ugrozi druge civile u regionu niti nepotrebno produži rat.

Govoreći pored velikog portreta poginulog vrhovnog vođe, Musavi je jasno dao do znanja da Iran neće prestati sa udarima na Izrael ili američke vojne baze u regionu sve dok Izrael i SAD nastavljaju napade.