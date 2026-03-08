VELIKA BRITANIJA IMA ZALIHE GASA ZA SAMO DVA DANA! Raste strah od nestašice dok bukti rat na Bliskom istoku: Evo kada stižu POSLEDICE ako se rat nastavi!
Velika Britanija trenutno ima zalihe prirodnog gasa dovoljne za oko 1,5 do dva dana potrošnje, što je izazvalo strah od moguće nestašice.
Prema podacima kompanije National Gas, rezerve su pale sa 18.000 GWh prošle godine na oko 6.700 GWh, dok je slična količina uskladištena u obliku tečnog prirodnog gasa (LNG).
Skladišta gasa su u petak bila popunjena sa svega 18% nekadašnjeg kapaciteta.
Velika Britanija je ranije imala rezerve dovoljne za do 12 dana potrošnje, ali je sistem skladištenja oslabljen nakon što su uzastopne vlade povukle finansiranje.
Iako zemlja većinu gasa dobija iz Norveške i sopstvenog Severnog mora, male zalihe znače da se mora oslanjati na uvoz kada dođe do poremećaja na tržištu.
Sukob na Bliskom istoku poremetio tržište energije
Dodatni pritisak na tržište izazvao je sukob na Bliskom istoku.
Ormuski moreuz, kroz koji prolazi oko 20% svetskog prirodnog gasa i nafte, gotovo je zatvoren, što je značajno poremetilo globalne tokove energije.
Situaciju je pogoršala i odluka Katara da obustavi proizvodnju u Ras Lafanu, najvećem svetskom postrojenju za prirodni gas, nakon iranskog bombardovanja.
Cene gasa u Velikoj Britaniji naglo porasle
Zbog toga su cene gasa u Velikoj Britaniji naglo porasle i sada su više nego na holandskom TTF čvorištu, koje je glavno evropsko tržište gasa.
Trgovci su iskoristili činjenicu da Britanija ima ograničene rezerve, pa joj naplaćuju premijum cenu, znajući da mora nadmašiti evropske konkurente kako bi osigurala potrebne količine.
Mogući skok cena i posledice za građane
Stručnjaci upozoravaju da bi cene nafte uskoro mogle dostići 100 dolara po barelu, a u slučaju dužeg trajanja sukoba čak i 150 dolara. To bi moglo dovesti do snažnog rasta troškova energije i dodatnog pritiska na ekonomiju.
Ekonomista Mohamed El-Erian upozorio je da je Velika Britanija posebno ranjiva na spoljne šokove, što bi moglo dovesti do viših kamata na hipoteke, rasta računa za energiju i poskupljenja mnogih roba i usluga zbog poremećaja u lancima snabdevanja.
Građani bi posledice mogli da osete već u julu, kada se očekuje novo ograničenje cena energije za domaćinstva.
Stručnjaci upozoravaju da bi, u slučaju hladnijeg vremena, Velika Britanija mogla biti primorana da još agresivnije kupuje gas na međunarodnom tržištu kako bi obezbedila stabilno snabdevanje.
