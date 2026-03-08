Slušaj vest

Izraelski napadi na oko 30 iranskih skladišta goriva izazvali su prvo ozbiljnije neslaganje između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela od početka rata koji traje već osam dana, prenose američki mediji pozivajući se na više izvora iz američke i izraelske administracije.

Prema navodima američkog zvaničnika, izraelska strana je unapred obavestila Vašington o napadima, ali je njihov obim bio znatno veći nego što su SAD očekivale.

Američka strana strahuje da bi napadi na infrastrukturu koja služi i civilnom stanovništvu mogli da se strateški obiju o glavu, jer bi mogli da podstaknu iransko društvo da se još snažnije okupi oko režima, ali i da dodatno podignu cene nafte na svetskom tržištu.

Napadi izraelskog vazduhoplovstva u subotu izazvali su velike požare u Teheranu. Plamen je bio vidljiv kilometrima daleko, dok je gust dim prekrio delove iranske prestonice.

Izraelska vojska saopštila je da su pogođena skladišta goriva koja, kako tvrde, "iranski režim koristi za snabdevanje različitih potrošača, uključujući i svoje vojne organe".

Jedan izraelski vojni zvaničnik naveo je da su napadi delimično imali za cilj da pošalju poruku Iranu da prestane sa napadima na izraelsku civilnu infrastrukturu.

I izraelski i američki zvaničnici potvrdili su da je izraelska vojska obavestila američku stranu pre početka operacije. Ipak, prema rečima jednog američkog zvaničnika, američka vojska bila je iznenađena razmerama napada.

- Ne mislimo da je to bila dobra ideja - rekao je visoki američki zvaničnik.

Jedan izraelski zvaničnik opisao je reakciju Vašingtona rečima: "Šta je, dođavola, ovo?".

Bela kuća i Izraelske odbrambene snage za sada nisu zvanično komentarisale ove navode.

Predsednik SAD zabrinut!

Iako pogođeni objekti nisu postrojenja za proizvodnju nafte, američki zvaničnici strahuju da bi snimci zapaljenih skladišta mogli da uznemire tržišta i dodatno podignu cene energenata.

- Predsedniku se ne dopada ovaj napad. On želi da se nafta sačuva, a ne da se spaljuje. To ljude podseća na visoke cene goriva - rekao je jedan od savetnika Donalda Trampa za portal Aksios.

Sa druge strane, iz Irana stižu oštra upozorenja. Portparol vojnog sedišta Hatam al-Anbija, koje nadgleda vojne operacije, poručio je da bi Teheran mogao da odgovori napadima na energetsku infrastrukturu širom regiona ukoliko se udari na iranska postrojenja nastave.

On je naveo da Iran do sada nije ciljao regionalnu infrastrukturu za gorivo i energiju, ali je upozorio da bi, ukoliko do toga dođe, cena nafte mogla da skoči i do 200 dolara po barelu.

Može stići odgovor iz Irana

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf takođe je zapretio brzim odgovorom.

- Ako se napadi na infrastrukturu nastave, Iran će uzvratiti bez odlaganja - poručio je Galibaf.

Američki zvaničnici očekuju da će nesuglasice između Vašingtona i Tel Aviva, kao i očekivanja SAD u vezi sa daljim tokom rata, biti razjašnjene na visokom političkom nivou između dva saveznika.

Razgovori izraelske i američke strane

Specijalni izaslanik predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, Stiv Vitkof, i Trampov zet Džared Kušner, planiraju da u utorak doputuju u Izrael na razgovore o ratu između Izraela i Irana, dok su se u međuvremenu pojavila neslaganja Vašingtona i Tel Aviva zbog izraelskih udara na iransku naftnu infrastrukturu, saznaje danas izraelski "Kanal 12".

Pozivajući se na visokog američkog zvaničnika, televizija Kanal 12 navodi da planirana poseta dolazi nakon neslaganja između SAD i Izraela povodom jučerašnjih izraelskih udara na iranska naftna postrojenja.

