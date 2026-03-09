IRANSKI MEDIJI: NOVOG AJATOLAHA "RANIO NEPRIJATELJ"! Misterija reči kojima opisuju Hamneijevog sina u "Ramazanskom ratu" s Izraelom i Amerikom (FOTO, VIDEO)
Deseti dan rata SAD i Izraela protiv Irana, prvi nakon izbora Modžtabe Hamneija za novog vrhovnog vođu u Teheranu.
Iran je pod novim ajatolahom tokom porotekle noći pokrenuo još jedan talas napada raketama i dronovima na Izrael i zalivske zemlje.
Izraelske odbrambene snage (IDF), kako je zvanični naziv vojske te zemlje, saopštile su da su pokrenule nove vazdušne udare na centralni deo Irana.
Iranski mediji: Novi ajatolah "džanbaz" - što znači "onaj kojeg je ranio neprijatelj"
Skaj njuz navodi da se novi ajatolah Modžtaba Hamnei još uvek nije oglasio ni video porukom ni saopštenjem od kada je juče izabran tek trećeg vrhovnog vođu Irana od Islamske revolucije 1979. godine.
Britanska televizija navodi da će on da sledi stope oca Alija Hamneija koji je ubijen prvog dana američko-izraelskih napada 28. februara.
Podseća se da je bilo je spekulacija da je i sam Modžtaba poginuo na početku rata.
Iranski državni mediji ga u "Ramazanskom ratu", kako Teheran naziva najnoviji sukob s Izraelom i SAD, nazivaju "džanbaz" - što znači "onaj kojeg je ranio neprijatelj".
Navodi se da nije jasno da li se to odnosi na rane zadobijene u ovom ratu, dok je jedan analitičar u međuvremenu sugerisao da su te povrede mogle biti zadobijene tokom Modžtabine službe u iransko-iračkom ratu 80-ih godina prošlog veka.
Skaj njuz navodi da različiti izveštaji o tome nisu do sada usklađeni.
Bahreinska rafinerija proglasila napad "višom silom", ne mora da ispunjava ugovorne obaveze
Bahreinska naftna rafinerija "Bapko" proglasila je napad iranskim dronom na ovo postrojenje "višom silom".
BBC objašnjava da to omogućuje istoimenoj kompaniji da bude oslobođena ugovornih obaveza pošto se dogodio vanredni događaj koji je van njene kontrole.
Iran napao glavnu naftnu rafineriju u Bahreinu, vije se gust dim
Gust dim se jutros diže iz rafinerije nafte "Bapko" u Bahreinu.
Vlasti te zalivske zemlje objavile su da ima povređenih ljudi i da je načinena šteta u oblasti Sitra nakon napada iranskog drona.
"Bapko" je glavna rafinerija nafte u Bahreinu.
Skaj njuz navodi da se ovo desilo nakon što je iranski predsednik Masud Pezeškijan tokom proteklog vikenda obećao da će Teheran obustaviti napade na zemlje Persijskog zaliva.
Uprkos tome, izveštaji o napadima širom regiona i dalje pristižu.
Turska šalje šest borbenih avion F-16 na severni Kipar
Turska NTV objavila je da ta zemlja planira danas da premesti šest borbenih aviona F-16 na sever Kipra.
Ovaj medij se poziva na zvaničnika civilnog vazduhoplovstva iz međunarodno nepriznate Republike Severni Kipar koji navodi da se nada da će se ovim potezom ojačati odbrana te teritorije koju kao nezavisnu priznaje samo Ankara.
Baza britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva (RAF) na Kipru pogođena je prošle nedelje dronom dok se rat Irana sa SAD i Izraelom pojačavao.
U subotu je izvor iz Ministarstva odbrane Turskoj rekao da razmatraju raspoređivanje aviona.
Novi ajatolah napisao poruku na iranskoj raketi kojom je gađan Izrael
Iran je noćas izveo prve raketne napade pod novim vrhovnim vođom Modžtabom Hamneijem, a na Telegram kanalu državne televizije IRIB pojavila se fotografija projektila lansiranog na Izrael na kojem je napisano: "Na usluzi, Sajid Modžtaba".
Skaj njuz navodi da je novi ajatolah napisao tu poruku.
Barel sirove nafte probio 100 dolara
Cena barela sirove nafte porasla je iznad 100 dolara pošto je Ormuski moreuz i dalje praktično zatvoren, a iranska skladišta goriva su oštećena.
Kineski izaslanik za Bliski istok u Sadijskoj Arabiji sa princom Fajsalom
Žaj Džun, specijalni izaslanik kineske vlade za bliskoistočne poslove, posetio je Saudijsku Arabiju u okviru posredničke misije u ratu između SAD i Izraela s Iranom.
On je kazao da je Peking spreman da sarađuje sa Rijadom kako bi ulagao "neprestane napore za održavanje mira i stabilnosti u regionu (Persijskog) zaliva".
BBC prenosi da je Žaj opisao Kinu kao "dobrog prijatelja i partnera Saudijske Arabije" i razgovarao sa šefom diplomatije Fajsalom bin Farhanom el Saudom i generalnim sekretarom Saveta za saradnju zemalja Zaliva (GCC) Džasemom al Budajvijem.
Na sastanku sa princom Fajsalom Žaj je izrazio "duboku zabrinutost zbog trenutnih tenzija u regionu" i rekao da suverenitet, bezbednost i teritorijalni integritet zemalja (Persijskog) zaliva ne treba kršiti i da "svaki napad na nevine civile i nevojne ciljeve treba osuditi".
Žaj je takođe ponovio poziv Pekinga na "trenutni prekid vojnih operacija".
Tramp za Foks njuz: Nisam zadovoljan
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je sinoć za Foks njuz da "nije zadovoljan" time što je Iran imenovao Modžtabu Hamneija za novog vrhovnog vođu
Voditelj Brajan Kilmid kazao je da je razgovarao sa šefom Bele kuće nakon objave iz Teherana.
- Nisam zadovoljan - kazao je Tramp, a preneo Kilmid.
Kilmid nije pružio dodatne detalje o razgovoru, a Tramp se još nije zvanično javno obratio nakon proglašenje sina ubijenog vrhovnog vođe Alija Hamneija za novog ajatolaha.
Rezime devetog dana rata
