Ogromni požar u blizini železničke stanice u Glazgovu, jedne od najprometnijih u Škotskoj, zahvatio je njenu glavnu gradu, uzrokujući delimično urušavanje ovog zdanja od istorijske vrednosti.

CNN prenosi da su se desetine vatrogasaca borile sa vatrom koja je izbila u prizemlju četvorospratne poslovne zgrade u ulici Junion od 16 časova u nedelju, a požar se brzo proširio i dalje je goreo noćas u dva sata po lokalnom vremenu u Glazgovu.

Na dramatičnim snimcima zabeleženi su narandžasti plamenovi koji se uvijaju oko kupolastog krova.

Specijalizovana oprema je korišćena za suzbijanje požara, a prema poslednjim podacima nije bilo žrtava.

Na video snimku koji kruži društvenim mrežama i koji je potvrdio CNN, vidi se gust dim kako kulja iz vrata prodavnice u kojoj je izbio požar.

profimedia-1081283679.jpg
Požar kod železničke stanice u Glazgovu u Škotskoj Foto: Reiss McGuire / Alamy / Profimedia

Osoba je nakratko pokušala da ugasi plamen aparatom za gašenje požara pre nego što su je prolaznici odvukli.

- O, Bože, kao da je eksplozija - kaže glas na snimku dok poziva hitne službe.

U pozadini se čuju glasni udarci i sirene pre nego što policijski kombi stigne na mesto požara.

(Kurir.rs/CNN/Preveo i priredio: N. V.)

