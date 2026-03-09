"O, BOŽE, KAO DA JE EKSPLOZIJA!" Ogroman požar kod železničke stanice u Glazgovu, delimično se urušila zgrada od istorijske vrednosti (FOTO, VIDEO)
Ogromni požar u blizini železničke stanice u Glazgovu, jedne od najprometnijih u Škotskoj, zahvatio je njenu glavnu gradu, uzrokujući delimično urušavanje ovog zdanja od istorijske vrednosti.
CNN prenosi da su se desetine vatrogasaca borile sa vatrom koja je izbila u prizemlju četvorospratne poslovne zgrade u ulici Junion od 16 časova u nedelju, a požar se brzo proširio i dalje je goreo noćas u dva sata po lokalnom vremenu u Glazgovu.
Na dramatičnim snimcima zabeleženi su narandžasti plamenovi koji se uvijaju oko kupolastog krova.
Specijalizovana oprema je korišćena za suzbijanje požara, a prema poslednjim podacima nije bilo žrtava.
Na video snimku koji kruži društvenim mrežama i koji je potvrdio CNN, vidi se gust dim kako kulja iz vrata prodavnice u kojoj je izbio požar.
Osoba je nakratko pokušala da ugasi plamen aparatom za gašenje požara pre nego što su je prolaznici odvukli.
- O, Bože, kao da je eksplozija - kaže glas na snimku dok poziva hitne službe.
U pozadini se čuju glasni udarci i sirene pre nego što policijski kombi stigne na mesto požara.
(Kurir.rs/CNN/Preveo i priredio: N. V.)