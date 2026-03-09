Slušaj vest

Velika Britanija bi trebalo hitno da ubrza planove o povećanju izdvajanja za svoje oružane snage, ili rizikuje da bude izložena napadima raketama i dronovima kakvi su viđeni širom regiona Persijskog zaliva, i u ratu Rusije protiv Ukrajine, upozorio je autor vladinog izveštaja o odbrani, general Ričard Barons.

On je dodao da to znači da će političari morati da donesu veoma teške odluke kako bi preusmerili investicije od mirnodopskih prioriteta, kao što su zdravstvo i socijalna zaštita, prenosi Skaj njuz.

Barons je istovremeno ukazao da je svet, nakon izbijanja rata SAD i Izraela protiv Irana, postao još opasniji nego kada je njegov izveštaj objavljen u junu prošle godine.

Ričard Barons Foto: Screenshot

Britansko Ministarstvo odbrane suočilo se sa pitanjima o tome koliko je spremno za sukob nakon što nije uspelo da brzo rasporedi jedan ratni brod iz luke Portsmut kako bi ojačalo odbranu dve britanske baze na Kipru, usred pretnji od iranskih raketa i dronova.

Navodi se i da će razarač HMS Dragon, jedini deo opreme u britanskom arsenalu sposoban da obara balističke rakete, krenuti ka istočnom Mediteranu tek u narednim danima, najmanje nedelju dana otkako je britanski premijer Kir Starmer najavio njegovo raspoređivanje.

Nasuprot tome, Kraljevska mornarica je uspela da pošalje dva nosača aviona i više drugih ratnih brodova iz Velike Britanije u roku od tri dana od argentinske invazije na Foklandska ostrva 1982. godine.

General Barons je rekao da je u strateškom izveštaju o odbrani, kojim je utvrđeno kako obnoviti iscrpljene oružane snage Velike Britanije nakon decenija pada, prepoznato da živimo u mnogo opasnijem svetu, gde su rizici za Veliku Britaniju potencijalno egzistencijalni.

- Vlada će morati da pronađe više novca za odbranu, jer ako to ne učinimo, onda bismo se mogli osećati kao ljudi u Dubaiju i Bahreinu, ali i Kijevu - upozorio je on.