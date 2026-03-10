NOVI VRHOVNI VOĐA IRANA IMA STANOVE KOD IZRAELSKE AMBASADE: Modžtaba Hamnei poseduje luksuzne nekretnine vredne 200 MILIONA FUNTI u najelitnijem delu Londona!
Modžtaba Hamnei, novoizabrani vrhovni vođa Irana, kupio je dva luksuzna stana pored izraelske ambasade u Londonu, po ceni od 35 miliona funti, kako se saznaje, a kupovina je obavljena preko iranskog bankara Alija Ansarija.
Britanska vlada je u oktobru prošle godine uvela sankcije protiv Ansarija, optužujući ga da finansijski podržava Korpus islamske revolucionarne garde.
Označen je kao „korumpiran“, a njegove imovina je zamrznuta i zabranjeno mu je putovanje u Veliku Britaniju.
Britanske obaveštajne službe su upoznate sa postojanjem tih nekretnina.
Iranski bankar kupio stanove u ime Modžtabe Hamneija
Prema navodima, Ansari je kupio stanove 2014. i 2016. godine u ime Modžtabe Hamneija, sina bivšeg vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija.
Jedan stan je kupljen u martu 2014. za 16,75 miliona funti, a drugi u novembru 2016. za 19 miliona funti. Danas se procenjuje da oba zajedno vrede oko 50 miliona funti.
Stanovi na prestižnoj lokaciji u Londonu
Nalaze se na jednoj od najskupljih i najprestižnijih adresa u Londonu, u Kensington Palas Gardensu, blizu Kensingtonske palate i odmah pored izraelske ambasade.
Kako piše Dejli Mjel, stanovi se nalaze na šestom i sedmom spratu zgrade, imaju prostorije za poslugu u prizemlju i nalaze se na manje od 50 metara od izraelske ambasade.
Izraelski izvori nisu želeli da komentarišu moguće bezbednosne rizike, iako je ambasada jedna od najzaštićenijih zgrada u Velikoj Britaniji zbog stalnih bezbednosnih pretnji.
Jedanaest vila u severnom Londonu
Pored toga, navodno poseduje i 11 vila u Hempstedu u severnom Londonu, na Bišops aveniji poznatoj kao „Red milijardera“.
Te nekretnine su kupljene preko kompanije registrovane na Ostrvu Men i iranskog bankara Ansarija.
Ukupna vrednost nekretnina 200 miliona funti
Ukupno 13 nekretnina – dva stana i 11 vila – zajedno se procenjuju na oko 200 miliona funti, a većina vila je prazna, dok su neke zapuštene.
Na sve ove nekretnine trenutno postoji ograničenje britanskog Ministarstva finansija, zbog čega ne mogu biti prodate, prenosi Dejli Mejl.
(Kurir.rs/DailyTelegraph/DailyMail)