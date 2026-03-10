Slušaj vest

Modžtaba Hamnei, novoizabrani vrhovni vođa Irana, kupio je dva luksuzna stana pored izraelske ambasade u Londonu, po ceni od 35 miliona funti, kako se saznaje, a kupovina je obavljena preko iranskog bankara Alija Ansarija.

Britanska vlada je u oktobru prošle godine uvela sankcije protiv Ansarija, optužujući ga da finansijski podržava Korpus islamske revolucionarne garde.

Označen je kao „korumpiran“, a njegove imovina je zamrznuta i zabranjeno mu je putovanje u Veliku Britaniju.

Britanske obaveštajne službe su upoznate sa postojanjem tih nekretnina.

Modžtaba Hamnei

Iranski bankar kupio stanove u ime Modžtabe Hamneija

Prema navodima, Ansari je kupio stanove 2014. i 2016. godine u ime Modžtabe Hamneija, sina bivšeg vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija.

Jedan stan je kupljen u martu 2014. za 16,75 miliona funti, a drugi u novembru 2016. za 19 miliona funti. Danas se procenjuje da oba zajedno vrede oko 50 miliona funti.

Stanovi na prestižnoj lokaciji u Londonu

Nalaze se na jednoj od najskupljih i najprestižnijih adresa u Londonu, u Kensington Palas Gardensu, blizu Kensingtonske palate i odmah pored izraelske ambasade.

Kako piše Dejli Mjel, stanovi se nalaze na šestom i sedmom spratu zgrade, imaju prostorije za poslugu u prizemlju i nalaze se na manje od 50 metara od izraelske ambasade.

Izraelski izvori nisu želeli da komentarišu moguće bezbednosne rizike, iako je ambasada jedna od najzaštićenijih zgrada u Velikoj Britaniji zbog stalnih bezbednosnih pretnji.

Izraelska ambasada u Londonu Foto: Israel Foreign Ministrty

Jedanaest vila u severnom Londonu

Pored toga, navodno poseduje i 11 vila u Hempstedu u severnom Londonu, na Bišops aveniji poznatoj kao „Red milijardera“.

Te nekretnine su kupljene preko kompanije registrovane na Ostrvu Men i iranskog bankara Ansarija.

Ukupna vrednost nekretnina 200 miliona funti

Ukupno 13 nekretnina – dva stana i 11 vila – zajedno se procenjuju na oko 200 miliona funti, a većina vila je prazna, dok su neke zapuštene.