Jedna učenica, tinejdžerskog uzrasta je izbodena nožem u školi, potvrdila je policija Norfolka.

Policija je pozvana u Londri Lejn u 10,24 u sredu nakon prijava da je devojčica izbodena nožem.



Žrtva je prevezena u bolnicu sa lakšim povredama.

Uhapšen osumnjičeni

Jedna šesnaestogodišnji dečak je uhapšen zbog sumnje da je sa namerom naneo tešku telesnu povredu, saopštila je policija Norfolka.