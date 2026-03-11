Slušaj vest

Jedna učenica, tinejdžerskog uzrasta je izbodena nožem u školi, potvrdila je policija Norfolka.

Policija je pozvana u Londri Lejn u 10,24 u sredu nakon prijava da je devojčica izbodena nožem.

Žrtva je prevezena u bolnicu sa lakšim povredama.

Uhapšen osumnjičeni

Jedna šesnaestogodišnji dečak je uhapšen zbog sumnje da je sa namerom naneo tešku telesnu povredu, saopštila je policija Norfolka.

Veruje se da incident nije povezan sa zločinom iz mržnje prijavljenim u istoj školi prošle nedelje, dodala je policija.

(Kurir.rs/Skynews)

