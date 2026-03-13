Slušaj vest

Najmanje 50 ljudi je poginulo, a 125 se vodi kao nestalo u odronima u tri okruga u Etiopijiposle nedelju dana obilne kiše.

Iz štaba za vanredne situacije rekli su da je tokom spasilačke operacije jedna osoba živa izvučena iz blata.

Odorni su u tri okruga gde su vlasti pozvale stanovnike da se evakuišu dok kiša i dalje pada.

Klizišta i poplave su česti u Etiopiji tokom kišne sezone.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija/Preneo: V.M.)

