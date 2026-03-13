Jake kiše i poplave izazvale su odrone u Etiopiji i tom prilikom ubile 50 ljudi, dok se 125 osoba vodi kao nestalo.
katastrofalne posledice
STRAVIČNI SNIMCI, POGINULO NAJMANJE 50 LJUDI! Vlasti pozvale na HITNU EVAKUACIJU, razorne poplave u afričkoj državi, nestalo 125 osoba! (VIDEO)
Najmanje 50 ljudi je poginulo, a 125 se vodi kao nestalo u odronima u tri okruga u Etiopijiposle nedelju dana obilne kiše.
Iz štaba za vanredne situacije rekli su da je tokom spasilačke operacije jedna osoba živa izvučena iz blata.
Odorni su u tri okruga gde su vlasti pozvale stanovnike da se evakuišu dok kiša i dalje pada.
Klizišta i poplave su česti u Etiopiji tokom kišne sezone.
(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija/Preneo: V.M.)
