I dalje vlada konfuzija oko pada velikog vazdušnog tankera.

Centralna komanda vojske SAD, koja je zadužena za Bliski istok, saopštila je da je letelica pala nakon incidenta u koji su bila umešana dva aviona u "prijateljskom vazdušnom prostoru", i da je drugi avion bezbedno sleteo.

Stratotanker Foto: Hiro Komae/The Seattle Times

Navedeno je da pad KC-135 Stratotanker "nije bio rezultat neprijateljske vatre ili prijateljske vatre".

Sa druge strane, Al-Hašd-al-Šabi, Jedinice narodne mobilizacije, tvrde da su letelicu oborili njihovi borci raketom "358".

Šta su Snage narodne mobilizacije

Snage narodne mobilizacije su paravojna šiitska iračka grupa koju podržava Iran. Zvanično su deo iračkih oružanih snaga, i direktno odgovaraju premijeru Iraka, ali deluju nezavisno od Bagdada i zakleli su se na vernost direktno ajatolahu Modžtabi Hamneiju.

SNM se sastoji od oko 67 šiitskih naoružanih frakcija. Ujedinjeni su 2014. godine radi borbe protiv Islamske države i borili su se u svim velikim bitkama u Iraku.

Glavne frakcije koje pripadaju ovom savezu vode poreklo od "Specijalnih grupa", šiitskih formacija koje sponzoriše Iran, a koje su se ranije borile protiv Sjedinjenih Država i koalicionih snaga nakon pada Sadama Huseina.

Raketa "358"

Raketa "358", poznata i kao SA-67, je raketa zemlja-vazduh koju je razvio Iran.

Prvi, javno poznati primerci rakete "358" identifikovani su prilikom zaplene 25. novembra 2019. godine od strane američke mornarice u Adenskom zalivu.

Prema mišljenju panela stručnjaka UN, utvrđeno je da je značajna količina komponenti za raketu komercijalno dostupna i nabavljena je preko niza fiktivnih kompanija.