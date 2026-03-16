Ministarstvo spoljnih poslova Kine ponovo je izrazilo zabrinutost zbog blokade Ormuskog moreuza i sukoba koji traje na Bliskom istoku, ali nije pomenulo slanje brodova kako bi se obezbedio vitalni plovni put.

CNN navodi da je izjava iz Pekinga usledila svega nekoliko sati nakon što je američki predsednik Donald Tramp pozvao Kinu da učestvuje u deblokadi moreuza koji Iran drži pod kontrolom.

Portparol ministarstva Lin Đijan opisao je trenutnu situaciju kao "napetu" i dodao da ona podriva globalnu stabilnost.

- Kina još jednom poziva sve strane da odmah obustave vojne akcije, izbegnu dalju eskalaciju tenzija i spreče da regionalne turbulencije izazovu veći uticaj na globalni ekonomski razvoj - poručio je Lin.

Američka televizija podseća je Tramp u intervjuu za Fajnenšel tajms (FT) objavljenom u nedelju rekao da bi mogao da odloži planirani samit sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, dodajući da bi "Kina takođe trebalo da pomogne (u deblokadi) jer Kina dobija 90 odsto nafte putem moreuza".

Upitan o ovoj Trampovoj izjavi Lin je danas kazao da "diplomatija šefa države (Si Đinpinga) igra neophodnu ulogu u pružanju strateških smernica odnosima Kine i SAD".

- Dve strane ostaju u komunikaciji u vezi sa posetom predsednika Trampa Kini - rekao je Lin.

On je takođe izbegao i da odgovori na pitanje da li je Kina dobila bilo kakav zahtev od SAD da pošalje brodove u vode oko Ormuskog moreuza.

CNN navodi da Kina nije jedina zemlja koja je pod pritiskom SAD da pošalje pomoć.

