ŠEFICI TRAMPOVOG KABINETA DIJAGNOSTIKOVAN RAK DOJKE! "Melanija i ja smo uz nju!"
Predsednik SAD Donald Tramp saopštio je da je šefici kabineta Suzi Vajls dijagnostikovan rani stadijum raka dojke.
Vajls je odlučila da se odmah suoči sa ovim zdravstvenim izazovom, a prema rečima predsednika koji se oglasio na mreži Truth Social, prognoze njenog medicinskog tima su odlične.
"Suzi Vajls je neverovatna šefica kabineta, sjajna osoba i jedna od najjačih osoba koje poznajem, ali, nažalost, dijagnostikovan joj je rani stadijum raka dojke, i odlučila je da se odmah suoči s tim izazovom, umesto da čeka. Ima fantastičan medicinski tim, a prognoza je odlična!
Tokom perioda lečenja, biće gotovo stalno u Beloj kući, što me, kao predsednika, veoma raduje! Njena snaga i posvećenost da nastavi da radi posao koji voli i koji obavlja tako dobro, dok istovremeno prolazi kroz lečenje, govori sve što treba da znate o njoj.
Suzi, kao jedna od mojih najbližih i najvažnijih savetnica, je čvrsta i duboko posvećena služenju američkom narodu. Uskoro će biti bolje nego ikada! Melanija i ja smo uz nju na svaki mogući način i radujemo se što ćemo nastaviti da radimo sa Susie na mnogim velikim i divnim stvarima koje se dešavaju za dobrobit naše zemlje!"
