Predsednik SAD Donald Tramp saopštio je da je šefici kabineta Suzi Vajls dijagnostikovan rani stadijum raka dojke.

Vajls je odlučila da se odmah suoči sa ovim zdravstvenim izazovom, a prema rečima predsednika koji se oglasio na mreži Truth Social, prognoze njenog medicinskog tima su odlične.

"Suzi Vajls je neverovatna šefica kabineta, sjajna osoba i jedna od najjačih osoba koje poznajem, ali, nažalost, dijagnostikovan joj je rani stadijum raka dojke, i odlučila je da se odmah suoči s tim izazovom, umesto da čeka. Ima fantastičan medicinski tim, a prognoza je odlična!

Tokom perioda lečenja, biće gotovo stalno u Beloj kući, što me, kao predsednika, veoma raduje! Njena snaga i posvećenost da nastavi da radi posao koji voli i koji obavlja tako dobro, dok istovremeno prolazi kroz lečenje, govori sve što treba da znate o njoj.

Suzi, kao jedna od mojih najbližih i najvažnijih savetnica, je čvrsta i duboko posvećena služenju američkom narodu. Uskoro će biti bolje nego ikada! Melanija i ja smo uz nju na svaki mogući način i radujemo se što ćemo nastaviti da radimo sa Susie na mnogim velikim i divnim stvarima koje se dešavaju za dobrobit naše zemlje!"