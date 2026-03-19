Hiljade ribarskih brodova prvi put su primećene kako se okupljaju u moru između Kine i Japana još u decembru, pišu australijski mediji.

Iako je vrhunac ribolovne sezone, analitičari su bili iznenađeni kada su videli čak dve hiljade brodova organizovanih u ogromne formacije pod pravim uglom u Istočnom kineskom moru.

Foto: GREG BAKER / AFP / Profimedia

Držali bi takve formacije satima, a zatim bi se isto tako brzo razišli. Isti manevar je ponovljen u januaru, a sada se ponovo dešava, ali ovog puta kod obale Šangaja.

Iako nema zvaničnog objašnjenja, jasno je da nije u pitanju ribolov.

Brodovi moraju da menjaju rute

Trgovski brodovi u tom području su primorani da menjaju rute kako bi izbegli ove ogromne "zidove" na moru, koji se prostiru na površini od 200 kilometara puta 500 kilometara.

Američki vojni analitičari su ove manevre opisali kao "masovni, precizno koordinisani fleš mob", ali je sve više onih koji veruju da je to ozbiljna geopolitička taktika.

Kineska ribarska flota, zapravo, može poslužiti kao neka vrsta plutajućeg Ormuskog moreuza, alat za blokiranje ključnih pomorskih puteva i vršenje pritiska na globalnu trgovinu.

Ključ leži u takozvanoj pomorskoj miliciji. Kina značajan deo svoje ribarske flote uključuje u paravojne strukture: brodovi su tehnički napredni, opremljeni sistemima za nadzor i komunikaciju, a takođe ih popunjavaju pripadnici mornarice i politički komesari. Iako formalno civilni, ovi brodovi često ne love ribu, već služe za sprovođenje teritorijalnih i strateških interesa Kine.

Prisutni su godinama

Takve snage su godinama prisutne u Južnom i Istočnom kineskom moru, gde blokiraju plićake, zastrašuju ribare iz Vijetnama, Filipina i Japana i jačaju kineske teritorijalne pretenzije svojim fizičkim prisustvom.

Njihov civilni status stvara takozvanu "sivu zonu", situaciju u kojoj je teško vojno odgovoriti bez rizika od eskalacije.

Nove, masivne formacije ukazuju na širu strategiju. Analitičari veruju da Kina vežba scenarije za buduću blokadu ili "pomorski karantin", na primer protiv Tajvana.

Zanimljivo je da su mnogi od ovih brodova uključili svoje sisteme za praćenje (AIS), što nije obavezno, a što sugeriše da Kina svesno šalje poruku svetu.

Ovi manevri su se poklopili sa rastućim tenzijama sa Japanom i velikom kineskom vojnom vežbom čiji je cilj bio simulacija blokade Tajvana. Na ovaj način, Peking demonstrira svoju sposobnost da koordinira civilne i vojne resurse u potencijalnom sukobu.

Najveća ribarska flota na svetu

Kineska ribarska flota je najveća na svetu, sa oko 57.000 brodova, od kojih se veliki deo može brzo mobilisati u vojne svrhe. Upravo ta kombinacija civilnih i vojnih akcija omogućava Kini da iskoristi pravne i političke "rupe" u međunarodnom sistemu.

Na primer, ratni brodovi su po zakonu obavezni da izbegavaju ribarske brodove. Ali šta se dešava kada naiđu na "zid" od hiljada takvih plovila? Bilo koji incident bi mogao da izazove veliku diplomatsku krizu, a Kina bi koristila situaciju u propagandne svrhe.

Analitičari upozoravaju da bi se u slučaju sukoba, posebno oko Tajvana, takva taktika mogla koristiti za blokiranje spoljne pomoći i brzo nametanje kontrole. Zato kineska strategija kombinovanja civilnih i vojnih resursa postaje sve važniji faktor globalne bezbednosti.